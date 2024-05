Chính quyền vào cuộc vụ dân bị nhóm người lạ đe dọa, hành hung

Ngày 23.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Ba, Chánh Văn phòng UBND H.Giao Thủy, cho biết, sau khi Báo Thanh Niên phản ánh về tình trạng thường xuyên bị nhóm người lạ đe dọa, hành hung khi người dân đánh bắt trên đầm tại xã Giao Hương, H.Giao Thủy (Nam Định), UBND H.Giao Thủy nắm bắt thêm được nhiều thông tin. Ngay sau đó đã có chỉ đạo đối với những vấn đề đang bất cập tại địa bàn này.

H.Giao Thủy (Nam Định) đã trình các cơ quan liên quan xin điều chỉnh quy hoạch với khu đất đầm rộng hơn 100 ha CÙ HIỀN

Theo ông Nguyễn Văn Ba, để chấn chỉnh tình hình mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Giao Hương, lãnh đạo H.Giao Thủy yêu cầu Chủ tịch xã Giao Hương phải mời các hộ dân có ý kiến phản ánh lên làm việc cụ thể để nắm rõ sự việc. Bên cạnh đó, lãnh đạo H.Giao Thủy cũng chỉ đạo bổ sung thêm lực lượng công an kiểm tra thường xuyên khu vực đầm nhằm ngăn chặn các vấn đề mất an ninh trật tự trên địa bàn.

"Đối với diện tích hơn 100 ha đất đầm, UBND H.Giao Thủy đã đưa vào quy hoạch thành đất thương mại, dịch vụ… Tuy nhiên, qua thời gian, địa phương nhận thấy khu vực này là đất ven sông, ven biển nên sẽ liên quan đến hành lang thoát lũ. Do đó, H.Giao Thủy đề xuất điều chỉnh quy hoạch hơn 100 ha đất trên chuyển thành đất sân golf để giảm tỉ lệ xây dựng", ông Ba cho biết thêm.

Cùng ngày, PV Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi thêm với một số người dân trên địa bàn xã Giao Hương. Theo người dân phản ánh, mấy ngày này, khi người dân ra đầm đánh bắt, tại khu vực 5 hộ dân tự ý khoanh vùng canh tác khoảng hơn 20 ha đầm, đến nay họ vẫn gây khó dễ, không cho người dân đánh bắt. Ngoài diện tích đầm bị khoanh vùng trên, người dân tạm thời được tự do thả lờ, bắt cá, không bị nhóm người lạ đe dọa, hành hung.

Ông Ngô Công Đoạt (75 tuổi, xóm Thanh Nam, xã Giao Hương) cũng cho hay, hôm qua 23.5, lực lượng công an xã Giao Hương đã đến làm việc với gia đình ông để giải quyết vụ việc con rể ông bị người lạ hành hung khi đi đánh bắt trên đầm. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND xã Giao Hương mời ông Đoạt chiều nay 23.5 lên trụ sở cơ quan xã để giải quyết liên quan đến sự việc này.

"Đến nay, chúng tôi đã biết được lý do vì sao H.Giao Thủy thu hồi toàn bộ diện tích đầm. Chúng tôi ủng hộ quan điểm của chính quyền, làm thế nào để nâng cao giá trị của đất. Khi hơn 100 ha đầm được quy hoạch thành đất khác sẽ tăng giá trị, tăng nguồn thu cho địa phương. Bên cạnh đó cũng giải quyết được phần nào công ăn việc làm cho người dân. Tuy nhiên, trong lúc chờ các nhà đầu tư, nguyện vọng của chúng tôi là được đánh bắt tự do trên đầm theo đúng chỉ đạo của UBND H.Giao Thủy. Cơ quan chính quyền phải đảm bảo được sự an toàn cho người dân chúng tôi", ông Đoát nói.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có bài viết Nam Định: Dân kêu cứu vì bị nhóm người lạ đe dọa, hành hung phản ánh những bất ổn về an ninh trật tự trên địa bàn xã Giao Hương, H.Giao Thủy. Cụ thể, hơn 100 ha đầm từ năm 2021 đến nay người dân không được đấu thầu để tiếp tục canh tác. Thay vào đó, chính quyền H.Giao Thủy cho người dân đánh bắt tự do, đồng thời giao cho xã quản lý.

Tuy nhiên, có 5 hộ dân đã tự ý khoanh vùng khoảng 20 ha để nuôi, thả thủy sản. Họ nghiêm cấm không cho người dân đánh bắt. Hơn 80 ha còn lại cũng được các nhóm người lạ ở nơi khác về đây canh giữ, khi người dân xuống đầm đặt lờ, bắt cá liền bị nhóm này đe dọa, lăng mạ, thậm chí nhiều người bị hành hung.

Trước việc mất an ninh trật tự trên địa bàn, người dân đã trình báo nhưng chính quyền xã không vào cuộc kịp thời khiến người dân hoang mang, bức xúc.