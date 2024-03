Mất an ninh trật tự do tranh chấp ngư trường: Bắt tạm giam 15 bị can

Ngày 7.3, báo cáo tại phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Cà Mau tháng 2.2024, đại tá Phạm Minh Lũy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, liên quan tình hình tranh chấp ngư trường dẫn đến vụ việc tấn công ngư dân, công an tỉnh đã khởi tố 7 vụ án và khởi tố, bắt tạm giam 15 bị can.



Khoảng 0 giờ 15 ngày 2.1, tàu cá CM 91296-TS đang neo đậu ở vùng biển (thuộc xã Khánh Hội, H.U Minh, Cà Mau) thì vỏ lãi công suất lớn chạy đến ném bom xăng lên khiến tàu cháy rụi THUYỀN TRƯỞNG TÀU CÁ CUNG CẤP

Đại tá Phạm Minh Lũy cho biết, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục bắt một thêm số người liên quan đến các vụ tranh chấp ngư trường, tấn công trên biển. Bước đầu đánh giá, thời điểm này, tình hình tranh chấp ngư trường tạm ổn.

Trước đó, ngày 9.1, UBND tỉnh Cà Mau "hỏa tốc" báo cáo Bộ NN-PTNT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… tình hình tranh chấp ngư trường trên vùng biển Cà Mau.

Theo báo cáo, trên vùng biển Tây tỉnh Cà Mau liên tục xảy ra các vụ việc tranh chấp ngư trường, làm ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe ngư dân, gây mất an ninh trật tự địa phương. Thêm vào đó, đã có xuất hiện các nhóm người sẵn sàng dùng vũ lực, hung khí để tranh giành ngư trường.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc; đối với trường hợp đã rõ nghi phạm và hành vi thì khẩn trương đưa ra xét xử...

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, quản lý khu vực biển, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, không để phát sinh điểm nóng. Công an tỉnh Cà Mau đã thành lập Ban chuyên án do Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm Trưởng ban; Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh làm Phó ban Thường trực, cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện ven biển làm thành viên.