Giúp người dân tự chủ kinh tế

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm cho rằng, chính sách hỗ trợ phục hồi sinh kế ít nhất ba năm sau thu hồi đất mở ra hướng tiếp cận đáng chú ý trong bảo vệ quyền lợi người dân. Ý nghĩa của chính sách không chỉ nằm ở giá trị tài sản được bồi thường mà còn ở khả năng duy trì thu nhập, chuyển đổi nghề nghiệp và ổn định cuộc sống.

Theo ông, một hộ nông dân có thể nhận đủ tiền bồi thường nhưng chưa dễ tìm được công việc mới khi không còn đất sản xuất. Một gia đình kinh doanh được bồi thường nhà cửa, song việc chuyển địa điểm có thể khiến họ phải xây dựng lại mạng lưới khách hàng và nguồn thu nhập đã tích lũy nhiều năm. Những tình huống ấy cho thấy thu hồi đất không chỉ làm thay đổi quyền đối với tài sản mà còn tác động đến nghề nghiệp và tương lai kinh tế của người dân.

"Thu hồi đất có thể khiến một gia đình mất quyền đối với tài sản, mất nguồn thu nhập và mất cơ hội kinh tế gắn với vị trí đất. Ba tổn thất này liên quan chặt chẽ nhưng không hoàn toàn trùng nhau, vì vậy bồi thường tài sản là nền tảng cần thiết, còn phục hồi sinh kế giúp giải quyết những tác động kéo dài đối với đời sống", ông Tú phân tích.

Chính sách bồi thường, tái định cư mới sẽ giúp tái thiết cuộc sống của người dân sau khi bị thu hồi đất ẢNH: T.N

Nên một trong những nội dung đáng chú ý của chính sách mới là yêu cầu dự kiến kinh phí hỗ trợ phục hồi sinh kế trong thời gian ít nhất ba năm sau quyết định thu hồi đất, gắn với việc khảo sát thu nhập và tình trạng việc làm của người dân.

Việc khảo sát hằng năm là cơ sở để xem xét hỗ trợ những trường hợp bị giảm thu nhập hoặc mất việc làm theo quy định. Cơ chế này có ý nghĩa bởi quá trình chuyển đổi sinh kế thường cần thời gian, trong khi tiền bồi thường dù được xác định đúng pháp luật cũng không tự động tạo ra nghề nghiệp mới.

Một người làm nông nghiệp nhiều năm có thể cần được đào tạo kỹ năng phù hợp với thị trường lao động, còn hộ kinh doanh phải chuyển địa điểm cần thời gian khôi phục khách hàng và doanh thu. Nếu những khó khăn ấy được nhận diện sau thu hồi đất, nguồn lực hỗ trợ sẽ có điều kiện đáp ứng sát hơn nhu cầu thực tế.

"Tiền bồi thường có thể được chi trả tại một thời điểm, nhưng khôi phục nguồn thu nhập là cả một quá trình. Khi chính sách theo dõi được việc làm và thu nhập sau thu hồi đất, cơ quan thực hiện có thêm căn cứ để hỗ trợ đúng nhu cầu, thay vì chỉ dựa vào những dự tính ban đầu", luật sư Tú nhận định.

Tuy nhiên, thời gian ít nhất ba năm không đồng nghĩa mọi người bị thu hồi đất đều đương nhiên nhận một khoản tiền cố định trong suốt thời gian này, bởi đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ phải được xác định theo quy định áp dụng.

Theo vị luật sư này, giá trị lớn nhất của phục hồi sinh kế là giúp người dân từng bước tự chủ về kinh tế, thông qua việc làm và nguồn thu nhập phù hợp. Khi nguồn lực hỗ trợ được sử dụng đúng nhu cầu, chính sách không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn góp phần tạo dựng khả năng phát triển lâu dài.

Thêm lựa chọn để ổn định cuộc sống

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, việc hoàn thiện các phương án bồi thường và hoán đổi đất cũng được quan tâm bởi nhu cầu của người có đất bị thu hồi rất khác nhau, tùy thuộc vào nghề nghiệp, nơi ở và điều kiện kinh tế của từng gia đình.

Luật đã ghi nhận khả năng bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng hoặc bằng nhà ở khi đáp ứng điều kiện luật định. Những nội dung tiếp tục được hoàn thiện cần được phân biệt theo từng cơ chế cụ thể, tránh cách hiểu rằng mọi trường hợp thu hồi đất đều có quyền tự lựa chọn bất kỳ loại đất hoặc vị trí thay thế nào.

Theo ông Trương Anh Tú, việc đa dạng hóa phương án bồi thường giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế, bởi có người cần tiền để chuyển nghề, có gia đình ưu tiên ổn định chỗ ở, trong khi những hộ khác mong muốn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

"Cùng một giá trị bồi thường nhưng khả năng ổn định cuộc sống của mỗi gia đình có thể khác nhau. Khi có thêm phương án phù hợp, người dân sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn hướng đi tiếp theo, thay vì phải thích nghi với một cách giải quyết duy nhất", ông Tú phân tích.

Chính sách sẽ giúp nơi ở mới của người dân tốt hơn nơi ở cũ ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tuy nhiên, việc áp dụng phải tuân thủ điều kiện pháp luật, quy hoạch, khả năng bố trí quỹ đất và nghĩa vụ tài chính liên quan. Công khai tiêu chí, giá trị quy đổi và điều kiện thực hiện vì thế không chỉ giúp người dân cân nhắc quyền lợi mà còn hạn chế bất đồng trong quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Nhìn rộng hơn, luật sư Trương Anh Tú cho rằng việc hoàn thiện chính sách bồi thường và phục hồi sinh kế có thể mang lại lợi ích đồng thời cho người dân, Nhà nước và doanh nghiệp.

Khi phương án bồi thường rõ ràng, quyền lợi được giải thích đầy đủ và những khó khăn về sinh kế được quan tâm phù hợp, người dân có thêm cơ sở đồng thuận. Đối với Nhà nước, việc theo dõi kết quả hỗ trợ cung cấp dữ liệu để đánh giá chính sách, trong khi doanh nghiệp có điều kiện dự báo tốt hơn về tiến độ và chi phí dự án.

Hiệu quả ấy phụ thuộc vào năng lực khảo sát, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện. Bên cạnh diện tích đã bàn giao hay kinh phí đã giải ngân, việc đánh giá chính sách cần quan tâm đến khả năng người dân tìm được việc làm, duy trì thu nhập và ổn định cuộc sống sau thu hồi đất.

"Điểm đáng kỳ vọng của cải cách chính sách đất đai là khả năng nhìn đầy đủ hơn những tác động kinh tế đối với người dân. Khi bồi thường đúng pháp luật được kết hợp với hỗ trợ phục hồi sinh kế phù hợp, người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, còn Nhà nước và doanh nghiệp có thêm nền tảng đồng thuận để thực hiện các mục tiêu phát triển", luật sư Trương Anh Tú nhận định.

Theo ông, bồi thường giải quyết giá trị tài sản bị thu hồi, còn phục hồi sinh kế hướng tới khả năng tiếp tục tạo ra giá trị kinh tế sau đó. Sự kết hợp giữa hai cơ chế góp phần giúp chính sách đất đai đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.