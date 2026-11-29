Bên cạnh đó, những nghị sĩ này cũng hy vọng có một chính sách ổn định, dễ dự đoán hơn, và cho rằng quốc hội có thể giành lại quyền kiểm soát về vấn đề thuế quan. Trong khi nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa vẫn tỏ ra dè dặt trước khả năng áp đặt một hạn chế trên diện rộng đối với chính sách thuế quan của ông Trump, chuyển biến trên có thể mang đến cơ hội cho đảng Dân chủ vào thời điểm nắm quyền kiểm soát lưỡng viện đầu năm sau.



Vấn đề thuế quan sẽ trở thành tâm điểm khi đảng Dân chủ kiểm soát quốc hội Mỹ khóa tới Ảnh: Reuters

Theo giới quan sát, nếu lưỡng đảng đạt được đồng thuận về vấn đề này, thuế quan đối với Canada có thể trở thành phép thử đầu tiên. Các nghị sĩ đảng Dân chủ, trong đó có thượng nghị sĩ Ron Wyden, người sắp đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện trong quốc hội khóa kế tiếp, xác định thuế quan cho láng giềng Canada nằm trong danh sách ưu tiên cần bàn lại.

Trong bối cảnh này, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang ngày càng thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với chính quyền Tổng thống Trump. Sau bầu cử giữa kỳ, họ đặt nghi vấn về đề xuất của chính quyền liên bang về việc cấp ngân sách khẩn 50 tỉ USD cho hệ thống hàng không Mỹ vừa gặp sự cố khiến hoạt động kiểm soát không lưu bị đình trệ. Không ít người lên tiếng chỉ trích việc chủ nhân Nhà Trắng can thiệp để đưa ông Jensen Huang quay lại lãnh đạo Nvidia sau bê bối ngoại tình.