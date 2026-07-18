Chính thức công nhận vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Mối tình dang dở và chiếc nhẫn nhận dâu ngày sau cuộc chiến

Những ngày tháng 7 tri ân các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc, trong căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ngụ ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) rộn rã xen lẫn bao giọt nước mắt nghẹn ngào.

Bà Nguyễn Thị Lệ vừa được tỉnh Tây Ninh công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ẢNH: BẮC BÌNH

Sáng 18.7, bà Nguyễn Thị Lệ đã chính thức được công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Quyết định trên được căn cứ theo hồ sơ liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên (bằng Tổ quốc ghi công theo Quyết định số 04 ngày 2.1.1978 của Thủ tướng Chính phủ) và đề nghị của UBND xã Vàm Cỏ.

Cụ thể, bà Lệ được cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ và được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng kể từ ngày 1.8.2026, gồm mức trợ cấp tuất hằng tháng 2.789.000 đồng/tháng và mức trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng 2.231.000 đồng/tháng. Tổng cộng 5.020.000 đồng/tháng. Cũng theo quyết định, bà Lệ còn được truy lĩnh trợ cấp tháng 7.2026, tính từ tháng Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định này.

Câu chuyện tình của bà và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên bắt đầu từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Trước trận Tết Mậu Thân năm 1968, họ là đôi thanh niên nam nữ cùng quê Tân Trụ (tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh), thương nhau rồi trao lời hứa hôn, hẹn ước rằng nếu ông vẫn còn sống và trở về quê sẽ nên duyên chồng vợ. Không lâu sau đó tin dữ bay về, người lính trẻ hy sinh, để lại người vợ chưa cưới cùng lời thề nguyện dở dang.

Hay tin con trai ngã xuống và tấm lòng kiên trinh của bà Lệ, người mẹ ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã cầm đôi bông tai – sính lễ chưa kịp trao giao bà Lệ để công nhận là người con dâu cả của gia đình 11 anh, em của ông Quên.

Bà Nguyễn Thị Lệ bị tai biến mạch máu não hồi cuối năm 2025 và hiện sống nương tựa với người cháu trong căn thuê ở xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh ẢNH: BẮC BÌNH

Kể từ ngày ấy, dù không có một đám cưới danh chính ngôn thuận, bà Lệ đã tự xem mình là người phụ nữ đã có chồng. Bà ở vậy, một mình thờ phụng người chồng chưa cưới, gánh vác việc giỗ chạp, hiếu hỉ, chăm sóc cha mẹ chồng lúc ốm đau như một người dâu hiền, dâu thảo thực thụ.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ (em trai liệt sĩ) xúc động chia sẻ: "Cả gia đình tôi từ xưa đến nay luôn xem chị hai Lệ là chị dâu trưởng. Lễ lược, đám giỗ, bất cứ chuyện lớn nhỏ gì của gia đình cũng có mặt chị. Hồi ông nội già yếu, cũng chính một tay chị hai về chăm sóc. Nay chị được Nhà nước công nhận, anh linh anh hai tôi nơi chín suối chắc cũng mỉm cười".

Sự thấu cảm của chính quyền và tấm thẻ mang danh phận "vợ liệt sĩ"

Thực tế, tâm nguyện đưa bà Lệ vào danh sách thân nhân liệt sĩ đã được gia đình và chính quyền địa phương trăn trở từ rất lâu.

Ông Lê Văn Xem (66 tuổi, em họ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) kể lại, trước đây ông và người mẹ ruột của liệt sĩ (đã mất năm 2019) đã từng nhiều lần liên hệ chính quyền để làm thủ tục. Tuy nhiên, bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ cùng với việc thiếu các giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân pháp lý khiến việc công nhận gặp muôn vàn khó khăn.

Cả gia đình ông Quên ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh đang ngày đêm trông chờ kết quả giám định ADN giữa họ với bộ hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) ẢNH: BẮC BÌNH

Bước ngoặt lớn đến vào ngày 6.7 vừa qua, khi một bộ hài cốt kèm di vật khắc rõ tên Huỳnh Văn Quên được tìm thấy tại khu vực công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). Cuộc tìm kiếm sau gần 60 năm bừng lên hy vọng, và cũng thôi thúc các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh quyết tâm chạy đua với thời gian, tháo gỡ những vướng mắc thủ tục cho người ở lại.

Bằng sự linh hoạt, thấu lý đạt tình và vận dụng tối đa các quy định của pháp luật về người có công, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định bổ sung thân nhân liệt sĩ.

Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên – bà Nguyễn Thị Lệ, chia sẻ: Số tiền trợ cấp ấy, đối với một bà lão 79 tuổi như một sự đảm bảo lớn về an sinh. Nhưng lớn lao hơn là tấm giấy chứng nhận chính, là sự thừa nhận danh phận thiêng liêng mà bà đã dành cả thanh xuân, cuộc đời để gìn giữ.

Hơn nửa thế kỷ qua đi, cô gái mười chín tuổi năm xưa giờ tóc đã trắng như bông, bàn tay nhăn nheo vẫn nâng niu chiếc nhẫn và đôi bông tai ngày cũ. Lời hứa hôn mộc mạc thời chiến trận, trải qua mưa bom bão đạn, trải qua thử thách của thời gian và sự cô đơn, nay đã được đặt một dấu son trọn vẹn bằng sự tri ân của đất nước.

Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ không chỉ là minh chứng cho một tình yêu chung thủy vượt thời gian, mà còn là bài học sâu sắc về đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Sẽ không có một ai, không có một tấm lòng hy sinh thầm lặng nào vì Tổ quốc bị lãng quên.