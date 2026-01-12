Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Chính thức giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN

Bích Thanh
Bích Thanh
12/01/2026 21:38 GMT+7

Ngày 12.1, UBND TP.HCM đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của đơn vị này cùng một số cơ quan chức năng có liên quan.

- Ảnh 1.

UBND TP.HCM đã chính thức ban hành quyết định giải thể cơ sở giáo dục này sau nhiều lùm xùm về nợ lương giáo viên, mất khả năng tài chính, năng lực hoạt động giáo dục

ẢNH: T.N

Theo đó, quyết định giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN được bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ký ngày 31.12.2025 có nêu:

Giải thể cơ sở giáo dục Trường Quốc tế Mỹ AISVN tại địa chỉ số 220 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM (nay là xã Hiệp Phước, TP.HCM).

Quyết định giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN được thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 điều 51 luật Giáo dục 2019: Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục theo Quyết định số 2042/QĐ-SGDĐT ngày 28.6.2024 của Giám đốc Sở GD-ĐT nhưng cơ sở giáo dục nêu trên không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS (Nhà đầu tư) và Trường Quốc tế Mỹ AISVN có trách nhiệm xử lý về tổ chức bộ máy nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật, giải quyết các nghĩa vụ tài chính và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học và người lao động:

  • Thanh toán dứt điểm các khoản nợ đảm bảo theo đúng quy định, nhất là tiền chậm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thanh toán các khoản nợ.
  • Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật; hoàn trả học phí và các khoản thu khác đã thu nhưng chưa sử dụng, đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh.
  • Đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách về lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã ký kết và quy định pháp luật đối với người lao động.
  • Bàn giao toàn bộ hồ sơ giáo dục, sổ sách quản lý cho Sở GD-ĐT để lưu trữ theo quy định.

Cũng trong quyết định giải thể, UBND TP.HCM giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn và hỗ trợ chuyển học sinh sang các cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động giáo dục để đảm bảo quyền lợi học tập không bị gián đoạn, phối hợp với sở, ngành liên quan giám sát việc thực hiện các nội dung tại điều 2 của quyết định này.

Giao Sở Nội vụ, Thuế thành phố và Bảo hiểm xã hội thành phố giám sát, đôn đốc việc thanh toán nợ BHXH/BHYT/BHTN, nghĩa vụ về thuế và các chế độ thôi việc đối với người lao động của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS.

