Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN

Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục, Trường Quốc tế Mỹ AISVN chưa khắc phục được các nguyên nhân và nợ thuế, bảo hiểm hơn 30 tỉ đồng ẢNH: T.N

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, liên quan đến hoạt động và tình trạng nợ của Trường Quốc tế Mỹ-AISVN, nhà đầu tư, Công ty cổ phần Giáo dục quốc tế Mỹ AIS, sở đã có công văn về việc cung cấp thông tin liên quan đến đơn vị này gửi Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Nội vụ; Bảo hiểm xã hội thành phố; Thuế thành phố và Thuế cơ sở 7.

Kết quả, đến hết ngày 28.6, Sở GD-ĐT tiếp nhận phúc đáp của Sở Nội vụ, Thuế cơ sở 7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXVII nội dung phúc đáp thể hiện các vấn đề còn tồn đọng của Công ty cổ phần giáo dục Quốc tế Mỹ AIS và Trường Quốc tế Mỹ.

Công ty cổ phần Giáo dục quốc tế Mỹ AIS và Trường Quốc tế Mỹ không thực hiện báo cáo sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2025 theo điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ; trụ sở công ty (số 220 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP. HCM) đã đóng cửa, không hoạt động.

Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ khai thuế kỳ tháng 3.2025, tháng 4.2025.

Tổng số tiền còn chậm đóng vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của Công ty cổ phần Giáo dục quốc tế Mỹ AIS và Trường Quốc tế Mỹ (tính đến ngày 31.5.2025) là 31.428.523.977 đồng.

Như vậy, đến hết tháng 6.2025 nhà đầu tư vẫn chưa có phương án tài chính hiệu quả để giải quyết, thanh toán các khoản nợ đối với các cơ quan quản lý khác.

Sở GD-ĐT TP.HCM xét thấy đến hết thời hạn đình chỉ nêu tại khoản 2 điều 1 Quyết định số 2042/QĐ-SGDĐT, Trường Quốc tế Mỹ không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, cũng không báo cáo được năng lực tài chính để duy trì hoạt động trường.

Do đó, ngày 9.7 vừa qua, Sở GD-ĐT đã có công văn báo cáo trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định giải thể Trường Quốc tế Mỹ theo khoản 2 điều 51 của luật Giáo dục năm 2019. Trong trường hợp nhà đầu tư đảm bảo điều kiện thành lập thì lập hồ sơ để được thẩm định, cho phép thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy định hiện hành.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, từ tháng 6.2024 đến nay, sau khi hết hạn đình chỉ hoạt động giáo dục thời hạn một năm, Trường Quốc tế Mỹ không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

Ngày 18.6 vừa qua, ông Hồ Quang Trung, thay mặt Công ty cổ phần Giáo dục quốc tế Mỹ ký văn bản số 18.06/2025/AISVN báo cáo về việc khắc phục các nguyên nhân dẫn đến đình chỉ giáo dục và đơn xin gia hạn thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục từ ngày 30.6.2025 đến 30.6.2026 (12 tháng).

Tuy nhiên đơn vị này chưa nêu được việc khắc phục nguyên nhân dẫn đến đình chỉ hoạt động giáo dục nêu tại khoản 1 điều 1 Quyết định số 2042/QĐ-SGDĐT. Như vậy đến hết thời hạn đình chỉ nêu tại khoản 2 điều 1 Quyết định số 2042/QĐ, Trường Quốc tế Mỹ không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.