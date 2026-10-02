Chính thức khai mạc Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5

Đây là giải chạy biểu trưng của Thủ đô góp phần tôn vinh di sản, lan tỏa lối sống khỏe mạnh và tạo động lực cho sự phát triển của các ngành kinh tế văn hóa, du lịch và dịch vụ. Lễ Khai mạc và ngày thi đấu chính thức đều được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình quốc gia Việt Nam, kênh VTV6 và VTVGo.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 chính thức khai mạc

Tham dự Lễ Khai mạc có sự hiện diện của ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; bà Silvia Danailov - Trưởng đại diện, UNICEF Việt Nam; ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đối tác chiến lược và đại diện đông đảo cơ quan báo chí.

Phát biểu chúc mừng khai mạc bà Vũ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: "Sức khỏe của người dân là nền tảng quan trọng vì một Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc. Thành phố luôn chú trọng phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đồng thời phát huy vai trò của các sự kiện thể thao cộng đồng, truyền cảm hứng để người dân duy trì lối sống năng động, định hướng và tạo điều kiện các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục, các câu lạc bộ thể thao và đặc biệt là sự hưởng ứng của người dân chung tay cùng lan tỏa lối sống khỏe tới gia đình, cộng đồng để tạo nên một chuyển động tích cực cho xã hội. Sự kiện hôm nay không chỉ là khai mạc một mùa giải mới, mà là điểm khởi đầu để lan tỏa chiến dịch "Triệu bước chạy vì Việt Nam khỏe mạnh", đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của Giải chạy Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mang thương hiệu của Thủ đô".

Bà Vũ Thu Hà

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao, Hà Nội không chỉ là Thủ đô của cả nước mà còn là đầu tàu kinh tế được kỳ vọng trở thành một trung tâm kết nối hiệu quả khu vực và toàn cầu. Hà Nội không chỉ tập trung các chỉ số kinh tế mà hơn thế là chất lượng sống, sức khỏe cộng đồng và sức mạnh văn hóa của quốc gia, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân - trụ cột của phát triển bền vững.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank là giải chạy biểu trưng của Thủ đô, vượt ngoài ý nghĩa của một sự kiện thể thao thông thường để đóng góp vào quá trình xây dựng biểu tượng mới của Hà Nội hiện đại, năng động, đáng sống và giàu bản sắc. Mỗi bước chạy không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, mà còn kết nối di sản với tương lai, quảng bá hình ảnh Thủ đô với bạn bè quốc tế và tạo thêm động lực cho sự phát triển của kinh tế văn hóa, du lịch và dịch vụ, những lĩnh vực ngày càng giữ vai trò quan trọng trong năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Sau 5 năm tổ chức, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank đã thu hút hơn 54.000 vận động viên từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ, có sức ảnh hưởng và lan tỏa quốc tế mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy giá trị văn hóa và di sản của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Năm 2025, tác động kinh tế ghi nhận ước đạt 13,7 triệu USD, tương đương hơn 350 tỉ đồng, thông qua du lịch, lưu trú, thương mại và dịch vụ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, tiến sĩ Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, chia sẻ: "Một xã hội gắn kết, một nền văn hóa giàu bản sắc cùng những công dân khỏe mạnh sẽ là nền tảng của sự phát triển bền vững. Đó cũng chính là tinh thần nhất quán mà Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank theo đuổi 5 năm vừa qua. Techcombank tự hào được đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong hành trình xây dựng một giải đấu vô cùng ý nghĩa, đóng góp tích cực cho sức khỏe cộng đồng, đời sống kinh tế - văn hóa, hình ảnh của Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế".

Tiến sĩ Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 ghi dấu nhiều điểm nhấn khác biệt từ quy mô tổ chức đến các hoạt động đồng hành, từ những cải tiến về trải nghiệm vận động viên theo tiêu chuẩn quốc tế đến các sáng kiến văn hóa, hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Triển lãm "Một Hà Nội. Triệu bước tiến" - sáng kiến lần đầu tiên được triển khai đã thu hút hơn 3.000 tác phẩm dự thi, trình diễn những hình ảnh ấn tượng về cuộc sống, con người, văn hóa, di sản và nhịp sống đương đại của Hà Nội qua ống kính của các nhiếp ảnh gia toàn quốc. Từ 26.9.2026, hàng nghìn khán giả trong nước, quốc tế đã đến thưởng lãm tại không gian Hồ Gươm lịch sử, góp phần lan tỏa vẻ đẹp Hà Nội đầy bản sắc riêng, và giúp cộng đồng cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị sống tích cực đầy nhân văn.

Năm 2026, cung đường thi đấu của giải tiếp tục được Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS) cùng Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế năm thứ năm liên tiếp. Cự ly 42 km được thiết kế theo mô hình đường chạy không lặp, đi qua 37 địa danh tiêu biểu của Thành phố. Trong khi đó, cự ly 21 km sẽ đưa vận động viên qua điểm cầu Long Biên vào đúng thời khắc bình minh, kỳ vọng mang đến khung cảnh lãng mạn và đầy nét riêng của Hà Nội.

Marathon Expo được mở rộng gấp ba lần so với mùa giải trước, trở thành không gian kết nối thể thao, sức khỏe và công nghệ dành cho cộng đồng. Tại đây, nhiều hoạt động tương tác như đánh giá thể chất, tư vấn sức khỏe, trải nghiệm công nghệ AI và cá nhân hóa áo đấu dành cho người tham dự được đến từ Chương trình khách hàng thân thiết Techcombank OneU, Techcombank Insurance và Techcom Life. Techcomers Tent cũng được mở rộng gấp đôi, tạo không gian nghỉ ngơi và kết nối cho khách hàng và các vận động viên tham gia giải.

Nhắc về những điểm mới của mùa giải, bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc khối Tiếp thị Techcombank cho biết: "Trong suốt 5 mùa giải vừa qua chúng tôi đã trao hơn 20 tỉ đồng cho các hoạt động phát triển thể thao và an sinh xã hôi. Đặc biệt, tại mùa giải thứ 5, chúng tôi mang đến sáng kiến triển lãm "Một Hà Nội. Triệu bước tiến" nhằm tôn vinh vẻ đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến, lưu giữ tình yêu và niềm tự hào về Hà Nội, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa Thủ đô với người dân và bạn bè quốc tế".

Bà Thái Minh Diễm Tú

Tại Lễ Khai mạc, đại diện Techcombank cũng trao tặng 7 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, tiếp tục hiện thực hóa cam kết phát triển cộng đồng song hành với mục tiêu nâng cao sức khỏe, chất lượng sống và kiến tạo những giá trị bền vững cho tương lai.

Đại diện Nhà tài trợ Chiến lược Techcombank, bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị, trao tặng 7 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng

Giải chạy trực tuyến "Bước chạy vì tương lai trẻ em Việt" trước đó cũng đã huy động thành công 5 tỉ đồng chỉ trong 11 ngày, trở thành một trong những chương trình gây quỹ cộng đồng có tốc độ lan tỏa ấn tượng nhất gắn với mùa giải. Toàn bộ số tiền được trao tặng cho Quỹ từ thiện Chạm Yêu Thương để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe, giáo dục và an sinh thiết thực.

Đồng hành cùng mùa giải, Techcom Life lần đầu tiên tham gia và trở thành Nhà tài trợ chính của giải chạy thiếu nhi KIDS RUN diễn ra ngày 3.10 dành cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động cộng đồng ý nghĩa của Techcom Life nhằm góp phần khuyến khích trẻ em hình thành thói quen vận động, nâng cao thể chất và xây dựng lối sống năng động ngay từ nhỏ.

Ngày 4.10 tới, hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ cùng hội tụ tại Hà Nội để viết tiếp câu chuyện của một giải chạy mang tầm vóc quốc tế, được tạo nên từ tình yêu dành cho Thủ đô và tinh thần "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội".