Thời sự

Chính thức 'siết' khí thải ô tô: Xe tại Hà Nội, TP.HCM áp mức cao từ 1.1.2027

Mai Hà
Mai Hà
29/11/2025 17:20 GMT+7

Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM, áp dụng khí thải mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1.1.2027.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ.   

Chính thức kiểm soát khí thải ô tô từ tháng 3.2026 - Ảnh 1.

Ô tô tại Hà Nội và TP.HCM sẽ áp tiêu chuẩn khí thải cao hơn

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Quyết định này không áp dụng với xe ô tô đăng ký ở nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam quá cảnh, tạm nhập, tái xuất có thời hạn để tham dự hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao, du lịch. Xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Quyết định nêu rõ, mức khí thải (gồm: mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, mức 5) là các mức khí thải đối với xe ô tô quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ do Bộ NN-MT ban hành.

Lộ trình áp dụng như sau:

Xe ô tô sản xuất trước năm 1999 áp dụng mức 1 (tương đương tiêu chuẩn Euro 1) từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành (1.3.2026).

Xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016 áp dụng mức 2 (tương đương tiêu chuẩn Euro 2) từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

Xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 áp dụng mức 3 (tương đương tiêu chuẩn Euro 3) từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM áp dụng mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1.12027.

Xe ô tô sản xuất từ năm 2022 áp dụng mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1.3.2026; áp dụng mức 5 (tương đương tiêu chuẩn Euro 5) từ ngày 1.1.2032.

Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM áp dụng mức 5 từ ngày 1.1.2028.

Từ ngày 1.1.2029, xe ô tô tham gia giao thông tại Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Chính thức kiểm soát khí thải ô tô từ tháng 3.2026 - Ảnh 2.

Các mức tiêu chuẩn khí thải xe ô tô theo quy định

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bộ NN-MT có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện lộ trình này; căn cứ tình hình thực tế, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các quy định nâng cao mức tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, trình Thủ tướng Chính phủ công bố lộ trình tiếp theo.

Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ KH-CN quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng nhiên liệu khi lưu hành trên thị trường. 

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu công tác bảo vệ môi trường tại địa phương, trong trường hợp cần thiết có thể quy định lộ trình áp dụng mức khí thải tại vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải của địa phương theo hướng nghiêm ngặt hơn quy định tại quyết định này.

