Chiều nay 21.11, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21.11.2026 đến hết ngày 30.6.2028.

Theo đó, người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06 do cơ quan thuế "chốt sổ" tính đến hết ngày 23.10.2026 (hơn 2,5 triệu người) sẽ được xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài, xóa tiền chậm nộp.

Chỉ số tiền đáp ứng đủ điều kiện mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm xóa nợ mới được xóa.

Chính sách đặc thù xử lý nợ có hiệu lực từ ngày 21.11.2026 đến hết ngày 30.6.2028 ẢNH: NGỌC THẮNG

Lệ phí môn bài gồm cả thuế môn bài phát sinh trước ngày 1.1.2017. Tiền chậm nộp gồm cả tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1.7.2013.

Người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ cơ sở dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế để xóa nợ.

Theo Bộ Tài chính, số nợ thuộc phạm vi đề xuất xóa nợ gốc lệ phí môn bài là khoảng 1.250 tỉ đồng và số tiền chậm nộp phát sinh của khoản nợ gốc này là khoảng 438 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn gần 2 triệu người nộp thuế trạng thái 03 và 06 chưa hạch toán nghĩa vụ môn bài của thời gian ngừng hoạt động trên hệ thống.

Ngoài ra, gần 2 triệu người nộp thuế trạng thái 03, 06 chưa được hạch toán nghĩa vụ môn bài của thời gian ngừng hoạt động trên hệ thống. Nếu tiếp tục hạch toán, số phát sinh dự kiến khoảng 15.000 tỉ đồng.

Nếu cả 2 triệu người này nộp hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế, tổng nợ gốc lệ phí môn bài và tiền chậm nộp dự kiến được xóa khoảng 16.688 tỉ đồng.

Trường hợp nào không được xóa tiền chậm nộp?

Người nộp thuế được xóa tiền chậm nộp khi đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có), đồng thời đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận.

Bộ Tài chính tính toán, việc xử lý tiền chậm nộp của nhóm trạng thái 03, 06 làm giảm khoảng 9.990 tỉ đồng nợ đang theo dõi.

Không được xóa tiền chậm nộp là người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ; người nộp thuế phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động này trong thời gian ở trạng thái 03, 06.

Chi nhánh, văn phòng đại diện ở trạng thái 03, 06 trong khi doanh nghiệp, tổ chức chủ quản đang hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn cũng không được xóa.

Lo người nộp thuế trì hoãn nộp nợ gốc đến cuối thời hạn

Theo báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng xóa toàn bộ tiền chậm nộp phát sinh đến ngày nộp đủ nợ gốc, chậm nhất ngày 30.6.2028, không tạo động lực nộp sớm, ngược lại còn khuyến khích người có khả năng tài chính trì hoãn đến cuối thời hạn, vì tiền chậm nộp phát sinh trong gần 20 tháng đều được xóa.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý ẢNH: QUOCHOI.VN

Cơ quan này đề nghị cân nhắc phương án nộp đủ nợ gốc đến hết ngày 20.11.2027 thì được xóa tiền chậm nộp, từ ngày 21.11.2027 đến hết ngày 30.6.2028 được giảm 50%.

Giải trình nội dung này, Chính phủ đề nghị giữ thời hạn đến hết ngày 30.6.2028, không phân chia mức xóa theo thời điểm nộp nợ gốc, vì khối lượng tồn đọng khoảng 2,5 triệu mã số thuế đòi hỏi thời gian rà soát, đối chiếu nghĩa vụ và hoàn thiện hồ sơ.

Nếu chỉ giảm 50% ở giai đoạn sau, khoản còn phải nộp có thể tiếp tục là rào cản, làm giảm hiệu quả thu hồi nợ gốc và hoàn tất thủ tục mã số thuế. Thời điểm hoàn thành nghĩa vụ còn phụ thuộc việc phục hồi hồ sơ, đối chiếu dữ liệu, xác định nghĩa vụ với cơ quan liên quan, không chỉ ở khả năng tài chính hay ý chí nộp sớm của người nộp thuế.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua giữ phương án như Chính phủ trình.