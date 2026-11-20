Chiều nay 20.11, Chính phủ trình Quốc hội dự án Nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý xóa tiền thuế nợ để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Theo tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày, nghị quyết quy định chính sách đặc thù để xử lý xóa nợ của người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06 tính đến ngày 21.11.2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình ẢNH: QUOCHOI.VN

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 23.10, còn hơn 2,51 triệu người nộp thuế ở trạng thái 03, 06.

Chính phủ đề xuất xử lý xóa nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết ngày 31.12.2025 và tiền chậm nộp của khoản được xử lý xóa; xử lý xóa tiền chậm nộp lệ phí môn bài còn nợ đến ngày 21.11.2026.

Nghĩa vụ lệ phí môn bài phát sinh đến hết năm 2025 chưa khai, nộp và chưa hạch toán trên Hệ thống thông tin quản lý thuế thì người nộp thuế không phải khai, nộp, không tính tiền chậm nộp.

Cơ quan thuế xử lý xóa căn cứ dữ liệu quản lý thuế trên hệ thống, không yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị xử lý xóa nợ nhằm giải quyết dứt điểm tồn đọng, thống nhất giữa các trường hợp và giảm chi phí tuân thủ, thu hồi nợ.

Theo Bộ Tài chính, số nợ thuộc phạm vi đề xuất xóa nợ gốc lệ phí môn bài là khoảng 1.250 tỉ đồng và số tiền chậm nộp phát sinh của khoản nợ gốc này là khoảng 438 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, còn gần 2 triệu người nộp thuế trạng thái 03 và 06 chưa hạch toán nghĩa vụ môn bài của thời gian ngừng hoạt động trên hệ thống.

Nếu tiếp tục hạch toán nghĩa vụ lệ phí môn bài trong thời gian ngừng hoạt động thì dự kiến sẽ phát sinh số tiền lệ phí môn bài khoảng 15.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây là số nợ rất khó thu hồi do tính trên thời gian ngừng hoạt động.

Nếu toàn bộ 2 triệu người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 đến nộp hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế thì tổng số nợ gốc lệ phí môn bài và tiền chậm nộp dự kiến xử lý xóa khoảng 16.688 tỉ đồng.

Ngoài ra, Chính phủ đề xuất xử lý xóa tiền chậm nộp do cơ quan quản lý thuế quản lý thu đối với người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 khi người nộp thuế khi đã nộp đủ nợ gốc phải nộp và nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận chậm nhất ngày 30.6.2028.

Số tiền chậm nộp được xóa tính đến ngày nộp đủ nợ gốc, chậm nhất ngày 30.6.2028; bao gồm cả tiền chậm nộp còn nợ của trường hợp không còn nợ gốc đến ngày 21.11.2026.

Việc xử lý tiền chậm nộp của nhóm người nộp thuế trạng thái 03 và trạng thái 06 có tác động giảm số nợ đang theo dõi khoảng 9.990 tỉ đồng.

Theo tờ trình, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21.11.2026, chính sách áp dụng đến hết ngày 30.6.2028. Chậm nhất ngày 30.6.2028, người nộp thuế phải nộp đủ nợ gốc phải nộp và được cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Sau thời hạn này, tiếp tục giải quyết trường hợp đã đáp ứng điều kiện đúng hạn; trường hợp chờ kết luận được xem xét khi đủ căn cứ xác định khoản nợ không thuộc diện loại trừ.

Cân nhắc quy định xóa tiền chậm nộp nếu nộp đủ nợ gốc đến hết 20.11.2027

Theo báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày, đa số ý kiến tán thành chính sách xóa nợ lệ phí môn bài.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra ẢNH: QUOCHOI.VN

Về xóa tiền chậm nộp, cơ quan thẩm tra cho rằng, việc xóa toàn bộ tiền chậm nộp phát sinh đến ngày nộp đủ nợ gốc, chậm nhất ngày 30.6.2028, không tạo động lực nộp sớm.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cân nhắc quy định xóa tiền chậm nộp nếu người nộp thuế nộp đủ tiền thuế nợ gốc đến hết ngày 20.11.2027 và giảm 50% nếu nộp đủ từ ngày 21.11.2027 đến hết ngày 30.6.2028; bổ sung quy định hoàn trả khoản đã được xóa khi quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở kinh doanh mới...