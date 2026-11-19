Phải nộp đủ nợ gốc mới được xóa nợ thuế môn bài

Tính đến ngày 23.10, cả nước vẫn còn hơn 2,5 triệu người nộp thuế (NNT) ở trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt mã số thuế) và trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đăng ký). Theo Dự thảo Nghị quyết do Chính phủ xây dựng theo trình tự rút gọn, sẽ xóa nợ lệ phí môn bài (gồm cả thuế môn bài trước ngày 1.1.2017) và tiền chậm nộp (gồm cả tiền phạt chậm nộp trước ngày 1.7.2013) của NNT ở trạng thái 03, 06 tính đến ngày 21.11.2026. Tuy nhiên, việc xóa nợ tiền chậm nộp cho NNT trạng thái 03 và 06 phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện: đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc vào ngân sách, chậm nhất ngày 30.6.2028; đã nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận chậm nhất ngày 30.6.2028. Tiền thuế nợ gốc quy định tại khoản này là tiền thuế, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính và các khoản thu khác quy định tại luật Quản lý thuế (trừ lệ phí môn bài).

Dự thảo đã loại trừ hai nhóm đối tượng không được xóa nợ. Đó là các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở trạng thái 03, 06 nhưng đơn vị chủ quản đang hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (khoảng 44.000 chi nhánh) nhằm bảo đảm trách nhiệm của đơn vị chủ quản. Nhóm thứ hai là NNT vẫn có hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế trong thời gian ở trạng thái 03, 06 (trừ trường hợp chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã khai, nộp đủ thuế phát sinh).

Nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp ở trạng thái 03, 06 sẽ được xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Bộ Tài chính, về lệ phí môn bài, số liệu đến hết năm 2025 cho thấy khoảng 710.000 người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 còn nợ khoảng 1.250 tỉ đồng tiền gốc. Tiền chậm nộp của khoản nợ này khoảng 438 tỉ đồng. Ngoài ra, nếu tiếp tục hạch toán lệ phí môn bài trong thời gian ngừng hoạt động đối với gần 2 triệu người nộp thuế thuộc hai trạng thái trên, số phát sinh dự kiến khoảng 15.000 tỉ đồng và đây là khoản rất khó thu hồi.

Ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó chủ tịch Hội Tư vấn và đại lý thuế TP.HCM, cho rằng quy định này sẽ hỗ trợ cho các cá nhân, hộ kinh doanh (HKD) và doanh nghiệp (DN) tình trạng 03, 06 mạnh dạn hoàn tất thủ tục giải thể. Tuy nhiên, các cá nhân, HKD hay DN cần lưu ý rõ, quy định chỉ xóa nợ lệ phí môn bài và tiền phạt chậm nộp của khoản nợ lệ phí môn bài. Đối với các khoản nợ thuế khác (ví dụ nợ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân...) và tiền phạt chậm nộp của các khoản nợ này (nếu có) là không được xóa. Hơn nữa, NNT muốn được xóa nợ lệ phí môn bài và tiền phạt chậm nộp cần phải nộp đủ tiền thuế nợ gốc (hiểu là các khoản nợ thuế khác) và nộp hồ sơ hợp lệ được cơ quan thuế tiếp nhận chậm nhất ngày 30.6.2028. Như vậy các cá nhân, HKD và DN vẫn phải kiểm tra, đối chiếu với cơ quan quản lý thuế để xem có còn nợ thuế hay không. Việc kiểm tra nợ thuế ngay cả đối với tình trạng 03 để tránh bị tạm hoãn xuất cảnh dù không còn nợ thuế.

Thông báo tạm hoãn xuất cảnh qua VNeID, gỡ ngay tại cửa khẩu

Trao đổi với Thanh Niên sáng 18.11, đại diện Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, để đa dạng hóa phương thức thông báo, cảnh báo sớm, Bộ Tài chính đang phối hợp Bộ Công an triển khai phương án cung cấp thông tin về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng VNeID, dự kiến thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung các phương thức thông báo phù hợp như: thông tin, tuyên truyền đến các công ty lữ hành, đại lý bán vé máy bay, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân; phối hợp với các nhà mạng di động triển khai gửi tin nhắn SMS đề nghị người nộp thuế rà soát nghĩa vụ thuế, cảnh báo sớm về thông tin tạm hoãn xuất cảnh.

Theo luật sư (LS) Hoàng Hà, Đoàn LS TP.HCM, việc mở rộng các kênh thông tin, đặc biệt qua VNeID, sẽ góp phần giảm tình trạng người dân bất ngờ phát hiện mình bị tạm hoãn xuất cảnh tại sân bay. Nhưng cần phân biệt giữa việc giảm số người không biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh với việc giảm số trường hợp bị áp dụng biện pháp này theo quy định pháp luật. Nghị định 252/2026 của Chính phủ quy định cơ quan thuế có trách nhiệm cảnh báo trước 30 ngày đối với một số nhóm NNT thuộc diện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Vấn đề quan trọng không chỉ là bổ sung phương tiện thông báo mà còn phải bảo đảm thông tin thực sự đến được người dân, đủ sớm để họ kiểm tra, giải trình và khắc phục nghĩa vụ thuế.

Bộ Tài chính không đồng ý kiến nghị xóa nợ gốc giá trị nhỏ Trong văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tài chính không đồng ý với đề xuất của Liên đoàn Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) về việc xem xét cho phép xóa các khoản nợ thuế gốc với NNT thuộc trạng thái 03, 06 mà người đại diện theo pháp luật hoặc chủ cơ sở kinh doanh đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; xóa nợ thuế gốc có giá trị dưới 20 triệu đồng đối với HKD, cá nhân kinh doanh và dưới 50 triệu đồng đối với DN siêu nhỏ đã ngừng hoạt động trên 5 năm, sau khi cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp xác minh tài sản nhưng không còn khả năng thu hồi. Bộ Tài chính cho biết, pháp luật về quản lý thuế đã quy định cơ chế khoanh nợ, xóa nợ đối với các trường hợp đáp ứng điều kiện. Các trường hợp này được xem xét theo cơ chế của luật, không phải thực hiện điều kiện nộp đủ nợ gốc tại dự thảo nghị quyết để được xem xét xóa nợ. Cần phân biệt nghĩa vụ của cá nhân với nghĩa vụ của DN. Việc người đại diện theo pháp luật chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự không đồng nghĩa DN không còn tài sản hoặc không còn khả năng thanh toán.

"Hiệu quả quản lý thuế không chỉ nằm ở khả năng thu hồi nợ mà còn ở việc hạn chế những trường hợp người dân bị ảnh hưởng quyền xuất cảnh một cách không cần thiết", LS Hoàng Hà nhấn mạnh. Bên cạnh đó, ông Hà cũng cho rằng cần xem xét cho phép người dân nộp thuế ngay tại sân bay. Việc thiết lập cơ chế xử lý trực tuyến ngay tại sân bay là cần thiết, bảo đảm người dân có thể tiếp tục hành trình nếu đã đủ điều kiện pháp luật.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Tịnh cho rằng để thật sự đồng hành, hỗ trợ với NNT và xử lý dứt điểm tình trạng 03, 06, Chính phủ cần xem xét để có cơ chế tháo gỡ tình trạng bị tạm hoãn xuất cảnh ngay tại sân bay. Ví dụ một chủ DN, HKD có việc đi công tác từ TP.HCM qua Singapore chỉ trong vòng một ngày nhưng bị tạm hoãn xuất cảnh thì gây ra nhiều thiệt hại. Tương tự, những kiều bào từ nước ngoài khi vào TP.HCM công tác nhưng bất ngờ bị tạm hoãn xuất cảnh và không thể quay lại nơi sinh sống có thể ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, đầu tư của VN trong mắt nhà đầu tư quốc tế. Vì vậy ngoài các chính sách đặc thù được đề xuất thì việc có cơ chế xử lý ngay lập tức tại cửa khẩu là điều quan trọng, bởi cũng sẽ còn khả năng nhiều người bị rơi vào tình trạng bị tạm hoãn xuất cảnh mà không biết, không nhận được thông báo.