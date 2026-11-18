Trao đổi với Thanh Niên sáng nay 18.11, đại diện Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, hiện, người nộp thuế có thể tra cứu để biết mình có bị tạm hoãn xuất cảnh hay không thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng thông tin điện tử Cục Thuế.

Để đa dạng hóa phương thức thông báo, cảnh báo sớm, Bộ Tài chính đang phối hợp Bộ Công an triển khai phương án cung cấp thông tin về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng VNeID, dự kiến thực hiện trong thời gian tới.

Cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung các phương thức thông báo phù hợp như: thông tin, tuyên truyền đến các công ty lữ hành, đại lý bán vé máy bay, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Phối hợp với các nhà mạng di động triển khai gửi tin nhắn SMS đề nghị người nộp thuế rà soát nghĩa vụ thuế, cảnh báo sớm về thông tin tạm hoãn xuất cảnh.

Cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế, đặc biệt là chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và chủ hộ kinh doanh thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng như các khoản nghĩa vụ thuế còn phải nộp.

Khi nhận được thông báo hoặc cảnh báo về nghĩa vụ thuế, cần kịp thời kiểm tra, đối chiếu thông tin, liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, giải quyết nếu có vướng mắc.

5 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế ẢNH: AI

Thông tin từ Cục Thuế cũng cho biết, lũy kế từ ngày 1.7.2007 (khi luật Quản lý thuế đầu tiên có hiệu lực thi hành) đến 31.10.2026, cơ quan thuế các cấp đã ban hành trên 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Trong đó, trên 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái mã số thuế 06).

Đã có gần 30.000 người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Riêng với nhóm người nộp thuế ở trạng thái 06, có khoảng 20.000 trường hợp chủ động liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.