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    Dự kiến xóa lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho mã số thuế trạng thái 03, 06

    Thanh Xuân
    Thanh Xuân

    Bộ Tài chính vừa đưa ra tờ trình dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện pháp luật về quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin. Dự thảo đề cập xóa lệ phí môn bài và tiền chậm nộp của khoản lệ phí môn bài.

    Ngoài xóa lệ phí môn bài và tiền chậm nộp của khoản lệ phí môn bài, dự thảo Nghị quyết đề cập miễn việc khai, nộp lệ phí môn bài đối với nghĩa vụ chưa thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 7 Nghị quyết này. Đó là người nộp thuế thuộc trường hợp phải khai, nộp lệ phí môn bài đối với nghĩa vụ phát sinh đến hết ngày 31.12.2025 nhưng chưa thực hiện khai.

    Xóa tiền chậm nộp của người nộp thuế ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06) tính đến thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành. Dự thảo đề cập xóa tiền chậm nộp đối với người nộp thuế ở trạng thái 03, trạng thái 06 đáp ứng đầy đủ các điều kiện như số tiền chậm nộp phát sinh đến ngày người nộp thuế hoàn thành việc nộp đủ tiền thuế nợ gốc vào ngân sách nhà nước…

    Dự kiến xóa lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho mã số thuế trạng thái 03, 06- Ảnh 1.

    Dự kiến xóa lệ phí môn bài đối với trường hợp nợ trước năm 2026

    Theo Nghị quyết số 198/2025/QH15, chính sách thu Lệ phí môn bài đã chính thức chấm dứt thu, nộp kể từ ngày 1.1.2026. Thực trạng số thu liên quan lệ phí môn bài tính đến 31.12.2025 ghi nhận khoảng 764.000 người nộp thuế còn nợ lệ phí môn bài với tổng số tiền khoảng 1.450 tỉ đồng. Khoản nợ này chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh đã ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

    Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào dữ liệu sẵn có trên hệ thống thông tin quản lý thuế để tự động rà soát và xử lý xóa nợ mà người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị riêng. Cơ quan thuế có trách nhiệm thực hiện xong thủ tục xử lý xóa nợ trên hệ thống trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

    Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quốc hội thông qua, các chính sách quy định tại Nghị quyết được áp dụng đến hết ngày 30.6.2028, trừ việc giải quyết hồ sơ quy định và kiểm tra, xử lý kết quả xóa nợ không đúng quy định.

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