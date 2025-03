Chip TSMC sản xuất tại Mỹ liệu có đắt hơn tại Đài Loan?

Con số này được các nhà phân tích tại TechInsights đưa ra, thấp hơn nhiều so với dự đoán trước đây. Trước đó, nhà sáng lập Morris Chang của TSMC cho rằng việc sản xuất chip tại Mỹ không khả thi về mặt kinh tế do chi phí xây dựng nhà máy ở Arizona cao. Vậy lý do cho các phán đoán sai lầm nói trên là từ đâu?

Chi phí sản xuất chip TSMC tại Mỹ chỉ cao hơn ở Đài Loan khoảng 10% ẢNH: TSMC

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất chip của TSMC

Theo TechInsights, mặc dù việc xây dựng nhà máy ở Mỹ tốn kém hơn đáng kể so với nhà máy tại Đài Loan, tuy nhiên điều này bắt nguồn từ việc Fab 21 là nhà máy đầu tiên của TSMC ở nước ngoài sau nhiều thập kỷ. Việc xây dựng trên một địa điểm hoàn toàn mới với đội ngũ công nhân chưa có nhiều kinh nghiệm là một phần cho sự gia tăng chi phí.

Một yếu tố quyết định chi phí sản xuất chất bán dẫn là giá thiết bị, vốn chiếm hơn 2/3 tổng chi phí. Vấn đề là, thiết bị từ các nhà sản xuất như ASML, Applied Materials, KLA, Lam Research và Tokyo Electron là tương đương ở mọi quốc gia, điều này có nghĩa yếu tố địa phương không ảnh hưởng nhiều đến chi phí.

Sự nhầm lẫn tiếp tục diễn ra liên quan đến chi phí lao động. Mặc dù mức lương công nhân ở Mỹ cao hơn ở Đài Loan khoảng 3 lần, nhưng TechInsights cho biết mức độ tự động hóa cao trong các nhà máy sản xuất tấm silicon hiện đại khiến chi phí lao động chỉ chiếm chưa đến 2% tổng chi phí.

Dựa trên những phát hiện này, sự khác biệt về chi phí hoạt động giữa một nhà máy ở Arizona và Đài Loan sẽ rất nhỏ, mặc dù có sự khác biệt đáng kể về tiền lương và các chi phí khác. Điều này cho thấy chi phí tự động hóa và thiết bị đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với chi phí nhân công trong việc xác định tổng chi phí sản xuất chip.

Vì tham vọng bán dẫn, Mỹ mạnh tay trợ cấp TSMC và Samsung

Cần lưu ý rằng các tấm bán dẫn mà TSMC hiện xử lý tại Fab 21 được gửi trở lại Đài Loan để cắt lát, thử nghiệm và đóng gói. Một số chip sau đó được gửi đến Trung Quốc hoặc các quốc gia khác để lắp đặt vào thiết bị đầu cuối, trong khi một số khác được trả lại Mỹ. Do đó, khâu hậu cần của những tấm bán dẫn được chế tạo tại Mỹ phức tạp hơn một chút so với những tấm bán dẫn được sản xuất tại Đài Loan. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng điều này khó có thể làm tăng đáng kể chi phí, mặc dù có thông tin nói TSMC tính phí cao hơn 30% cho các con chip được sản xuất tại Mỹ.