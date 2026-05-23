Chở 42 khách trên cao tốc, tài xế ở TP.HCM không có bằng lái bị phạt nặng
Video Thời sự

Vũ Phượng
23/05/2026 19:23 GMT+7

Chở 42 hành khách lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, một tài xế ở TP.HCM bị CSGT phát hiện điều khiển xe khi đang bị tước bằng lái. Tổng mức phạt dành cho tài xế và doanh nghiệp lên tới 77 triệu đồng.

Ngày 23.5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa xử lý một tài xế 45 tuổi ở TP.HCM điều khiển xe khách chở 42 hành khách trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khi đang trong thời gian bị tước bằng lái.

Theo Nghị định 168/2024, tài xế bị phạt 19 triệu đồng. Chủ phương tiện là một công ty du lịch tại TP.HCM cũng bị xử phạt 58 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Tổng mức phạt là 77 triệu đồng, đồng thời xe khách bị tạm giữ 7 ngày.

CSGT cho biết toàn tuyến cao tốc hiện đã được phủ camera giám sát để ghi nhận và xử lý các hành vi vi phạm.

Tổng giám đốc 'đế chế hàng hiệu' nêu 6 kiến nghị để phát triển outlet quy mô quốc gia

Tại hội thảo 'Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng' do Báo Thanh Niên tổ chức, bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) đề xuất phát triển outlet quy mô quốc gia nhằm giữ dòng chi tiêu của du khách quốc tế ở lại Việt Nam và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu Việt.

