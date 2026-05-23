Chở 42 khách trên cao tốc, tài xế ở TP.HCM không có bằng lái bị phạt nặng

Ngày 23.5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa xử lý một tài xế 45 tuổi ở TP.HCM điều khiển xe khách chở 42 hành khách trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khi đang trong thời gian bị tước bằng lái.

Theo Nghị định 168/2024, tài xế bị phạt 19 triệu đồng. Chủ phương tiện là một công ty du lịch tại TP.HCM cũng bị xử phạt 58 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Tổng mức phạt là 77 triệu đồng, đồng thời xe khách bị tạm giữ 7 ngày.

CSGT cho biết toàn tuyến cao tốc hiện đã được phủ camera giám sát để ghi nhận và xử lý các hành vi vi phạm.