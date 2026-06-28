Chợ cá Cửa Tùng tấp nập du khách 'canh' mua hải sản tươi rói

Tọa lạc bên chân cầu Cửa Tùng (xã Cửa Tùng, Quảng Trị) và gần trung tâm xã, mỗi chiều chợ cá Cửa Tùng luôn tấp nập khách mua, người bán với đa dạng các loại hải sản tươi ngon. Không chỉ là khu chợ giao thương đơn thuần, phiên chợ chiều này đã trở thành địa điểm đặc trưng của xã biển, thu hút du khách mỗi khi ghé thăm.

Những chiếc thuyền trở về thời điểm ban trưa, kịp thời điểm chợ cá Cửa Tùng mở cửa ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thương lái tấp nập ở cảng để thu mua những sọt cá tươi ngon ẢNH: BÁ CƯỜNG

Những thương lái thu mua rồi đưa đi bán ở các địa phương khác hoặc mang vào bán thẳng tại chợ Cửa Tùng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Mỗi ngày, thời điểm thời tiết thuận lợi, vào khoảng đầu giờ chiều những chuyến tàu đánh bắt gần bờ bắt đầu cập bến. Tàu chở đầy hải sản vượt cửa sông vào âu thuyền ngay trước chợ Cửa Tùng, tại đây thương lái đã chờ sẵn và bắt đầu trao đổi, mua bán với các chủ tàu.

Ông Lê Văn Giáo (ngư dân tại xã Cửa Tùng) cho biết, hôm nay tàu của ông ra khơi từ sáng sớm và trở về thời điểm trưa để kịp thời điểm chợ cá hoạt động.

Âu thuyền bên cầu Cửa Tùng là nơi các tàu thuyền trở về và trao đổi, mua bán với các thương lái ẢNH: BÁ CƯỜNG

Không chỉ có cá, nhiều loại hải sản tươi ngon khác cũng được đưa về bán tại chợ cá Cửa Tùng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Các thương lái đến sớm, chờ sẵn ở âu thuyền để thu mua hải sản ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Hôm nay, tàu của tôi đánh bắt được tôm hùm, sò điệp. Vừa tới nơi đã có tiểu thương chờ sẵn thu mua, nếu so với các nơi khác giá bán hải sản ở đây rẻ hơn vì không qua nhiều khâu trung gian. Các tiểu thương sau khi thu mua sẽ mang vào chợ bán trực tiếp cho khách hàng", ông Giáo nói.

Những ngư dân ở Cửa Tùng ra khơi từ 3 giờ sáng, có những tàu đánh bắt gần bờ sẽ trở về vào lúc 5 giờ sáng, những tàu đánh lưới xa hơn trở về khoảng thời gian 10 - 12 giờ trưa. Về đến nơi, các thương lái thu mua, người mang đi địa phương bán ở các chợ khác, người mang thẳng vào bày bán ở chợ cá Cửa Tùng.

Chợ cá Cửa Tùng bắt đầu tấp nập từ đầu giờ chiều kéo dài cho đến chập tối ẢNH: BÁ CƯỜNG

Những con mực nang tươi ngon, giá thành hợp lý tại chợ cá Cửa Tùng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo những người dân lớn tuổi ở xã Cửa Tùng, chợ cá ở đây đã có từ lâu nhưng đến năm 2011 mới trở nên nhộn nhịp sau khi được quy hoạch xây dựng. Với vị trí thuận lợi cùng nguồn hải sản đa dạng, tươi ngon, giá thành hợp lý, chợ cá Cửa Tùng nhanh chóng trở thành chợ đầu mối, cung cấp hải sản tươi sống cho toàn bộ khu vực hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh cũ.

Ngoài những hải sản phổ biến như cá nục, cá trích, mực nang... thi thoảng chợ cá Cửa Tùng còn có những loại hải sản hiếm gặp như cá ngứa, tôm hùm.

Nhiều loài cá bổ dưỡng, hiếm gặp thi thoảng sẽ xuất hiện tại chợ cá Cửa Tùng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bà Lê Thị Minh (67 tuổi, trú thôn An Đức 1, xã Cửa Tùng) cho biết đã bán ở chợ cá Cửa Tùng hơn 10 năm qua.

"Tôi kinh doanh, buôn bán các loại hải sản ở đây cũng khá lâu rồi, tàu thuyền vào là chúng tôi lấy lên bán, ngày nào bán hết ngày đó, hải sản ở đây rất tươi ngon", bà Minh nói.

Không chỉ người dân Cửa Tùng, các du khách cũng "canh giờ" đến chợ cá Cửa Tùng để mua được những loại hải sản ngon nhất ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hải sản ở chợ cá Cửa Tùng được đánh giá tươi ngon và giá thành hợp lý ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cửa Tùng từ lâu không chỉ nổi tiếng là "nữ hoàng bãi tắm" mà còn được biết đến là nơi đa dạng về ẩm thực, đặc biệt hải sản ở đây tươi ngon khi được đánh bắt và đưa về bán trong ngày. Giá thành ở đây dù mua ở chợ hay các quán ăn vẫn tương đối rẻ và chất lượng, hứa hẹn trong mùa hè năm nay Cửa Tùng sẽ là điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách thập phương.