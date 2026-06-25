5 giờ sáng ở chợ cá Cửa Lở: Chậm chân một chút là hết hải sản tươi

Nhộn nhịp chợ cá Cửa Lở lúc bình minh

Khi những tia nắng đầu tiên vừa ló dạng trên mặt biển, hàng chục chiếc tàu đánh bắt hải sản cũng lần lượt cập bờ tại Cửa Lở, xã Long Phụng (Quảng Ngãi). Không khí mua bán nhộn nhịp, tiếng máy tàu hòa cùng tiếng sóng biển và tiếng gọi nhau í ới của người mua, người bán đã tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống lao động của ngư dân vùng biển.

Chợ cá Cửa Lở xã Long Phụng (Quảng Ngãi) đông đúc khi mặt trời vừa ló dạng ẢNH: HẢI PHONG

Rạng sáng 24.6, có mặt tại chợ cá Cửa Lở, PV Thanh Niên ghi nhận cảnh tượng tấp nập ngay từ khoảng 5 giờ sáng. Trên bãi biển, những chiếc ghe nhỏ nối đuôi nhau trở về sau một đêm bám biển. Từng giỏ cá, giỏ mực còn tươi rói, ánh bạc lấp lánh dưới nắng sớm được nhanh tay chuyển lên bờ và lập tức có tiểu thương chờ sẵn thu mua.

Ken kín người trên bờ biển Cửa Lở xã Long Phụng mua, bán hải sản ẢNH: HẢI PHONG

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách cũng tìm đến đây từ sáng sớm để tận mắt chứng kiến cảnh tàu cá cập bến và mua những loại hải sản vừa được đưa lên từ biển.

Những con cá hố lấp lánh ánh bạc được bày bán ở chợ cá Cửa Lở ẢNH: HẢI PHONG

Tiếng động cơ tàu cá, tiếng người trả giá, tiếng sóng biển vỗ vào bờ hòa quyện tạo nên một bản hòa âm đặc trưng của vùng biển mỗi sớm mai. Chính sự nhộn nhịp ấy đã trở thành nét riêng độc đáo của chợ cá Cửa Lở, thu hút nhiều người tìm đến trải nghiệm.

Bà Dương Thị Hà, cầm trên tay giỏ múc và giỏ cá vừa mua được ẢNH: HẢI PHONG

Đã nhiều năm gắn bó với chợ cá này, bà Dương Thị Hà (50 tuổi, ở thôn Kỳ Tân, xã Long Phụng) cho biết ngày nào cũng vậy, từ khoảng 4 giờ sáng bà đã có mặt tại bến để chờ tàu cá trở về.

"Cứ tàu vào là mình lựa mua hải sản tươi rồi bán ngay tại đây cho người dân. Nếu còn hàng thì tôi mang sang các chợ lân cận bán tiếp", bà Hà chia sẻ.

Theo bà Hà, chợ cá Cửa Lở hoạt động sôi nổi từ đầu năm đến khoảng tháng 9. Khi mùa mưa bão bắt đầu cũng là lúc hoạt động mua bán tạm ngưng vì tàu thuyền không thể ra khơi.

Những con cá hố tươi rói nặng từ 2 - 3 kg được bày bán ẢNH: HẢI PHONG

Khi mặt trời ló dạng, cũng là lúc những chiếc tàu chuyên khai thác mực tất bật cập bến. Trên các khoang tàu, mực, cá hố, cá nháy và nhiều loại hải sản khác được chất đầy trong các thùng xốp.

Những con mực còn màu sắc lấp lánh được thương lái bán tại chợ cá Cửa Lở ẢNH: HẢI PHONG

Ông Phạm Ngọc Bé (53 tuổi, ở thôn Vinh Phú, xã Long Phụng) cho biết mỗi ngày khoảng 16 giờ chiều, ông cùng bạn thuyền bắt đầu chuyến ra khơi và trở về lúc gần sáng.

"Đánh bắt ngoài biển phụ thuộc nhiều vào thời tiết và con nước. Có hôm trúng đậm, có hôm sản lượng ít. Chúng tôi dùng ghe công suất nhỏ để đánh bắt gần bờ nên hải sản vừa lên khỏi biển là được đưa vào bán ngay, rất tươi", ông Bé cho hay.

Vợ chồng ông Phạm Ngọc Bé (áo xanh) vui vẻ khi bán hải sản cho người dân và du khách ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Bé, vùng biển bãi ngang Long Phụng nổi tiếng với nhiều loại hải sản như mực, cá hố, cá nháy, cá cơm, cá nhồng, tôm, ghẹ... Đây cũng là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân ven biển.

Đi sớm, chứ trễ là hết hải sản

Những con cá vừa được kéo lên từ biển đêm còn trong veo, ánh bạc lấp lánh dưới nắng sớm. Mực tươi căng bóng, thân vẫn giữ nguyên màu sắc tự nhiên. Sau khi được tiểu thương thu mua từ tàu, hải sản được đưa lên khu vực đường bê tông trước miếu Âm Hồn Cửa Lở - ngôi miếu có hình dáng như một con thuyền hướng ra biển để bán lại cho người dân và du khách. Số lượng hải sản còn lại sẽ được các tiểu thương vận chuyển đến các chợ trong khu vực để tiêu thụ.

Người dân đi mua hải sản ở chợ cá Cửa Lở ẢNH: HẢI PHONG

Có mặt từ sáng sớm để mua hải sản cho gia đình, ông Thượng Đình Vị (60 tuổi, ngụ xã Tư Nghĩa) cho biết ông và vợ thường xuyên đến chợ cá Cửa Lở.

"Hải sản ở đây rất tươi. Muốn mua được hàng ngon phải đi từ sớm, chứ trễ một chút là hết hàng", ông Vị nói.

Người dân mua hải sản ở chợ cá Cửa Lở mang về nhà lúc sáng sớm ẢNH: HẢI PHONG

Theo các tiểu thương, giá hải sản tại chợ thay đổi theo sản lượng đánh bắt từng ngày và độ tươi của sản phẩm. Hiện cá hố loại trên 1 kg có giá từ 200.000 - 240.000 đồng/kg, cá nháy khoảng 100.000 đồng/kg, còn mực dao động từ 200.000 - 260.000 đồng/kg.

Mỗi buổi bình minh, khi những chuyến tàu trở về sau một đêm lênh đênh trên sóng nước, Cửa Lở lại rộn ràng tiếng cười nói, mang theo niềm vui về những mẻ cá đầy và hy vọng cho một ngày mới no đủ.

Một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận vào rạng sáng ngày 24.6 tại chợ cá Cửa Lở (Quảng Ngãi):

Bến cá Cửa Lở nhộn nhịp lúc rạng sáng ẢNH: HẢI PHONG

Tàu vừa cập bến, thương lái liền đến thu mua hải sản ẢNH: HẢI PHONG

Tàu cá chở hải sản về bờ sau một đêm đánh bắt ngoài biển ẢNH: HẢI PHONG

Sau khi thu mua hải sản tại tàu cá, thương lái đem lên bán tại chợ cá cách đó vài chục mét ẢNH: HẢI PHONG

Những con cá hố tươi rói được thương lái thu mua ẢNH: HẢI PHONG

Nhiều người dân và du khách đến chợ cá Cửa Lở để mua cá lúc sáng sớm ẢNH: HẢI PHONG