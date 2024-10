Bình dị phiên chợ cá dưới chân sóng ở Bình Định

Ngư dân Nguyễn Văn Nhỏ (51 tuổi, ở thôn Xuân Thạnh, xã Mỹ An) cho biết, ông làm nghề biển đã mấy chục năm rồi, chợ cá trên biển Mỹ An là chợ truyền thống từ lâu đời của người dân nơi đây. Cứ mỗi lần đi đánh bắt hải sản xong, các tàu cá lại về bờ biển Mỹ An để bán cho thương lái. "Mỗi ngày có hàng chục tàu cá lớn, nhỏ vào bờ biển Mỹ An để bán cá cho thương lái. Chợ cá ở đây chỉ đông vào sáng sớm, vì hải sản thường đánh bắt vào ban đêm, gần sáng tàu cá lại vào bờ bán cho thương lái", ngư dân Nhỏ cho biết