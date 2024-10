Vụ bao chiếm mặt nước biển, ép ngư dân bán hải sản: Khởi tố thêm bị can

Ngày 3.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Cơ quan CSĐT Công an H.An Minh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Quốc Trung (35 tuổi, ngụ TT.Hòn Đất, H.Hòn Đất, Kiên Giang) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trung bị bắt do có liên quan đến nhóm bị can bao chiếm mặt nước biển, ép ngư dân bán hải sản với giá thấp.

Bị can Phạm Quốc Trung tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Liên quan đến vụ án, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt giam 21 bị can và cho gia đình bảo lãnh 1 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó, Phạm Minh Quyết (40 tuổi, ngụ xã Vân Khánh, H.An Minh, Kiên Giang) được xác định giữ vai trò cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7.2023 đến khi bị bắt (tháng 7.2024), Phạm Minh Quyết và Đặng Văn Thắm (41 tuổi, ngụ cùng địa phương) và nhiều người khác cấu kết với nhau tự ý bao chiếm trái phép mặt nước biển thuộc vùng khai thác, đánh bắt hải sản tự do ven biển từ H.An Minh đến H.Kiên Lương (Kiên Giang), gây mất an ninh trật tự.

Khi phát hiện khu vực bãi biển ven bờ có nhiều hải sản loại nhuyễn thể 2 mảnh vỏ (sò, hến…), nhóm của Quyết đã tự ý bao chiếm mặt nước biển trên vùng khai thác tự do. Sau đó, ép ngư dân khai thác hải sản bán lại với giá thấp. Nếu ngư dân không thực hiện theo yêu cầu thì bị nhóm này sử dụng phương tiện vỏ máy công suất lớn, mang theo hung khí (vỏ chai thủy tinh, đá... ) rượt đuổi, đe dọa, ném vỏ chai gây thương tích.

Hiện, vụ bao chiếm mặt nước biển, ép ngư dân bán hải sản với giá thấp nêu trên đang được cơ quan Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.