Kiên Giang: Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh bị mất 2 chân

Ngày 1.10, Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh Thượng (Kiên Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thái Bình (29 tuổi, ở xã Hòn Tre, H.Kiên Hải, Kiên Giang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bình là tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 nữ sinh bị thương.

Camera an ninh ghi lại hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh bị mất 2 chân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo báo cáo kết thúc giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh Thượng xác định, khoảng 9 giờ 55 ngày 27.5, Đoàn Thái Bình điều khiển xe tải BS 68H - 022.21 lưu thông trên QL63 theo hướng từ H.Vĩnh Thuận về H.An Biên (Kiên Giang).

Khi đến đoạn thuộc ấp Cạn Ngọn A (xã Thạnh Yên, H.U Minh Thượng), xe của Bình va chạm với xe đạp điện chạy cùng chiều do em N.T.A.T. điều khiển, phía sau chở N.T.T.N. (cùng 12 tuổi, học sinh lớp 7). Vụ tai nạn khiến N. bị thương tật 17%, còn T. bị mất 2 chân, thương tật vĩnh viễn 98%.

Theo kết quả điều tra, thời điểm gây tai nạn, Bình điều khiển xe chạy với tốc độ 70 km/giờ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện lưu thông liền trước. Trong khi đó, đoạn đường này nằm trong khu dân cư, cho phép ô tô lưu thông không quá 50 km/giờ, khoảng cách an toàn với xe lưu thông liền trước là 55 m, tránh vượt không an toàn, gây tai nạn.