Kỳ lạ hòn đá 300 kg ở Quảng Ngãi: Thổi vào lỗ nhỏ, phát tiếng tù và

Nằm giữa vùng cao nguyên xanh mướt, nơi được ví như "nóc nhà" của Quảng Ngãi, thảo nguyên Bùi Hui (xã Đặng Thùy Trâm) từ lâu đã hấp dẫn du khách bởi cảnh quan nguyên sơ, khí hậu mát mẻ quanh năm và những đồi cỏ trải dài bất tận. Gần đây, điểm đến này càng thêm sức hút nhờ sự xuất hiện của một hòn đá đặc biệt có thể phát ra âm thanh vang vọng giữa núi rừng.

Du khách trải nghiệm thổi đá trên thảo nguyên Bùi Hui (Quảng Ngãi) ẢNH: H.P

Theo ghi nhận, trên bề mặt hòn đá xuất hiện nhiều lỗ nhỏ hình thành hoàn toàn tự nhiên. Khi thổi đúng vị trí và lấy hơi phù hợp, luồng không khí đi qua các khe, lỗ trên thân đá tạo nên âm thanh ngân vang, nghe giống tiếng tù và vọng giữa đại ngàn.

Nhiều du khách khi đến tham quan đều không bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm "thổi đá". Tuy nhiên, để tạo ra được âm thanh không phải là điều dễ dàng. Có người chỉ thử một lần đã thành công, nhưng cũng có người mất khá nhiều thời gian vẫn chưa thể làm cho hòn đá... cất tiếng.

Du khách thích thú trải nghiệm thổi hòn đá trên thảo nguyên Bùi Hui ẢNH: H.P

Chị Dương Thị Kim Chi, du khách đến từ TP.HCM, cho biết bản thân rất bất ngờ trước hiện tượng thú vị này.

"Có một cục đá tự nhiên mà thổi ra được âm thanh như vậy thì rất đặc biệt. Đến đây không chỉ được ngắm cảnh đẹp mà còn có thêm những trải nghiệm để mọi người tìm tòi, khám phá và thưởng thức những âm thanh kỳ diệu từ thiên nhiên", chị Chi chia sẻ.

Hòn đá nặng gần 300 kg, có 4 lỗ

Theo anh Trần Thanh Hưng (39 tuổi), Giám đốc Hợp tác xã cộng đồng Bùi Hui, hòn đá nặng gần 300 kg được đơn vị đưa về phục vụ du khách tham quan và trải nghiệm. Trên thân đá có bốn lỗ nhỏ phía trước và một lỗ lớn thông ra phía sau. Qua quan sát, cấu trúc này hoàn toàn do tự nhiên tạo thành.

Anh Trần Thanh Hưng (thứ 2 từ trái qua) giới thiệu về hòn đá trên thảo nguyên Bùi Hui ẢNH: H.P

Anh Hưng cho biết hòn đá ban đầu được một người dân ở huyện Ba Tơ cũ sưu tầm. Trong quá trình tìm hiểu, người này phát hiện khi thổi vào các lỗ trên thân đá thì phát ra âm thanh rất lớn, tương tự tiếng tù và.

"Hòn đá này được một người ở Ba Tơ sưu tầm và phát hiện có thể phát ra tiếng kêu rất to như cái tù và. Sau đó, người này chia sẻ lại cho Hợp tác xã cộng đồng Bùi Hui để đưa đến phục vụ du khách. Rất nhiều người đến đây trải nghiệm và đều cảm thấy thích thú", anh Hưng nói.

Hòn đá thổi ra tiếng ở thảo nguyên Bùi Hui ẢNH: H.P

Không chỉ là một hiện tượng tự nhiên độc đáo, hòn đá phát ra âm thanh còn góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trải nghiệm tại thảo nguyên Bùi Hui. Giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ, tiếng "tù và đá" vang lên như một thanh âm đặc biệt của thiên nhiên, khiến nhiều du khách thích thú và tò mò khám phá.

Thảo nguyên Bùi Hui nhìn từ trên cao ẢNH: H.P

Sự kết hợp giữa cảnh quan hoang sơ, không khí trong lành và những trải nghiệm khác lạ đang giúp thảo nguyên Bùi Hui ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Quảng Ngãi. Trong đó, hòn đá biết "cất tiếng" được xem là một trong những điểm nhấn độc đáo, mang đến cho du khách những cảm nhận mới mẻ về vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên vùng cao.