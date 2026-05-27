Lễ hội biển Đà Nẵng kéo dài 9 đêm: Cồng chiêng hòa EDM, ngập tràn hải sản

UBND phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) chính thức công bố lễ hội biển thường niên “An Hải Festival 2026”, kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch đêm mùa hè thông qua hàng loạt hoạt động trải nghiệm văn hóa biển, nghệ thuật hiện đại và không gian ẩm thực mở kéo dài suốt 9 ngày đêm tại biển Mỹ Khê và nhiều địa điểm khác.

Theo ban tổ chức, lễ hội mang thông điệp “Gom sóng nhỏ, thành đại dương”, hướng tới mục tiêu kích cầu du lịch biển, quảng bá sản phẩm OCOP, phát triển kinh tế đêm và tạo thêm trải nghiệm cho người dân, du khách khi đến với biển Mỹ Khê.

Những ngày đầu hè, biển Mỹ Khê đã sôi nổi các hoạt động ẩm thực, văn nghệ... ẢNH: S.X

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, Trưởng ban tổ chức lễ hội, cho biết An Hải Festival 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa - du lịch đơn thuần mà còn là nỗ lực kết nối cộng đồng, doanh nghiệp, truyền thông và các nhà sáng tạo nội dung để cùng tạo nên sức lan tỏa cho du lịch Đà Nẵng.

Điểm nhấn đáng chú ý của lễ hội là không gian nghệ thuật “Sóng âm” với các đêm nhạc acoustic, DJ, chương trình chiếu phim miễn phí trên bãi biển. Đặc biệt là màn trình diễn giao thoa giữa cồng chiêng truyền thống của đoàn nghệ thuật xã Trà Linh cùng nhạc EDM hiện đại bên bếp lửa trên cát vào đêm 10.6.

Ngoài các hoạt động giải trí, lễ hội còn tái hiện nhiều nét văn hóa lao động vùng biển thông qua các màn trình diễn ngoáy thúng, chèo thúng nghệ thuật, đan lưới, trò chơi dân gian và các môn thể thao bãi biển như bóng chuyền, kéo co trên cát, chạy tiếp sức gia đình.

Không gian “Vị giác” được bố trí dọc tuyến vỉa hè công viên với hàng chục gian hàng ẩm thực và OCOP hoạt động từ 18 - 24 giờ mỗi ngày, giới thiệu các món ăn đặc trưng vùng biển Đà Nẵng cùng nhiều trải nghiệm thanh toán hiện đại bằng QR code.

Ban tổ chức cũng dành riêng chuỗi hoạt động “Ngày hội gia đình” vào các dịp cuối tuần với các workshop làm tò he, vẽ nón lá, trang trí diều, cuộc thi “Vị ngon gia đình An Hải” và các trò chơi gắn kết dành cho phụ huynh, trẻ em.

Khép lại lễ hội là đêm đồng ca ánh sáng “Flashlight” vào tối 14.6, nơi người dân và du khách cùng bật đèn flash điện thoại, hòa giọng giữa không gian biển đêm Mỹ Khê.

Bên cạnh các hoạt động chính, lễ hội còn có nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị ẢNH: S.X

Phát biểu tại lễ công bố lễ hội, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, cho biết điểm nhấn đáng chú ý của An Hải Festival 2026 là tuyến phố “Vị giác” sẽ quy tụ 70 gian hàng ẩm thực tiêu chuẩn, ưu tiên các món đặc sản biển Đà Nẵng, sản phẩm OCOP và nhiều loại đồ ăn nhanh phục vụ du khách....