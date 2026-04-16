Cô gái đưa sản phẩm OCOP 5 sao vươn ra thế giới

Năm 2016, khi còn là sinh viên ngành tài chính - ngân hàng tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (nay là ĐH Kinh tế), chị Diễm (hiện là Giám đốc Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) bắt đầu tìm hiểu về cây cà gai leo và các mô hình trồng dược liệu. Ý tưởng này không xuất phát từ xu hướng thị trường mà từ nhu cầu thực tế trong gia đình.

Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm và chuẩn bị kế hoạch rõ ràng, chị quyết định trở về quê để xây dựng vùng trồng dược liệu theo hướng hữu cơ, bài bản và có kiểm soát chất lượng ngay từ đầu.

Theo chị Diễm, khởi nghiệp nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực dược liệu, đòi hỏi nguồn vốn lớn và tầm nhìn dài hạn. Không giống nhiều ngành nghề khác, nông nghiệp có chu kỳ sản xuất dài, dòng tiền chậm và phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. "Mỗi khâu từ cải tạo đất, lựa chọn giống, đầu tư hệ thống tưới, nhà xưởng chế biến đến đóng gói đều cần chi phí đáng kể, trong khi phải chờ một thời gian dài mới có thể thu hồi vốn", chị phân tích.

Ở giai đoạn đầu, chị cho biết từng đặt mục tiêu hoàn thiện sản phẩm ở mức cao nhất trước khi tung ra thị trường. Tuy nhiên, thực tế buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh. "Thị trường không chờ đợi sự hoàn hảo. Điều quan trọng là hiểu nhu cầu khách hàng, lắng nghe phản hồi và cải tiến liên tục", chị nói.

Hiện nay, công ty của chị phát triển đa dạng sản phẩm từ cao cà gai leo, cao an xoa, cao chè vằng đến các dòng trà túi lọc thảo mộc như tía tô, rau má, diếp cá, lạc tiên… nhằm đáp ứng nhiều phân khúc người tiêu dùng.

Bước ngoặt lớn đến khi các sản phẩm của công ty được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao của tỉnh Quảng Trị. Theo chị Diễm, đây không chỉ là danh hiệu về chất lượng mà còn là cơ sở pháp lý để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Vào đầu năm 2026, lô hàng gần 10.000 sản phẩm gồm trà cần tây, trà tía tô và cao cà gai leo dạng bột hòa tan đã được xuất khẩu chính ngạch sang Mỹ. Chị Diễm nói: "Đây là lần đầu một lô hàng sản phẩm OCOP 5 sao của Quảng Trị được đưa vào hệ thống bán lẻ tại thị trường này. Cột mốc này không chỉ mang ý nghĩa với doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội cho nông sản địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu".

"Một điểm nhấn trong mô hình của công ty là liên kết với nông dân địa phương theo hướng cùng đầu tư, cùng kiểm soát chất lượng, cùng hưởng lợi. Doanh nghiệp hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật, giám sát quy trình canh tác và cam kết bao tiêu sản phẩm đạt chuẩn với mức giá ổn định. Và cách làm này giúp nông dân yên tâm sản xuất, đồng thời đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho doanh nghiệp, tránh lặp lại bài học thiếu hụt trước đây", chị Diễm nói.

Thời gian 5 - 10 năm tới, doanh nghiệp của chị đặt mục tiêu củng cố vùng nguyên liệu đạt chuẩn, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc mở rộng xuất khẩu sẽ được thực hiện thận trọng, trên cơ sở đảm bảo năng lực cung ứng và kiểm soát chất lượng.

Ông Nguyễn Thành Công, Trưởng phòng Kinh tế xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị), cho biết: "Công ty Dược liệu hữu cơ An Xuân là đơn vị sản xuất dược liệu uy tín trên địa bàn xã Cam Lộ với nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao, một sản phẩm OCOP 5 sao. Việc doanh nghiệp này xuất khẩu sản phẩm đi Mỹ mở ra tín hiệu khả quan, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và là tiền đề cho việc tiếp tục xuất khẩu những sản phẩm chất lượng của tỉnh Quảng Trị ra thị trường nước ngoài trong thời gian tới".