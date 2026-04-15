Nữ sinh viên tử vong tại phòng trọ với nhiều vết chém

Chiều 15.4, cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường ở đường Phạm Kinh Vỹ (P.Trường Vinh, Nghệ An), để điều tra vụ nghi án mạng xảy ra tại một khu phòng trọ ở địa bàn này. Nạn nhân là một nữ sinh viên.

Vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày khi người dân nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ phòng trọ tầng 3 trong tòa nhà cao 4 tầng.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc nữ sinh viên tử vong ẢNH: CTV

Mở cửa, những người có mặt bàng khi hoàng phát hiện một nữ sinh viên và một nam thanh niên nằm gục trên nền nhà, xung quanh có nhiều vết máu.

Người dân đã gọi xe cấp cứu, nhưng nữ nạn nhân đã tử vong sau đó với nhiều vết chém trên cơ thể. Nam thanh niên bị thương sâu ở cổ, nghi do vật sắc nhọn gây ra và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, danh tính nạn nhân nữ được xác định tên Th., quê Thanh Hóa, sinh viên năm cuối ngành sư phạm tiểu học của một trường đại học ở Nghệ An. Nam thanh niên bị thương ở vùng cổ cùng quê Thanh Hóa, được xác định trước đó có tình cảm với nữ nạn nhân.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.