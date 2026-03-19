Thời sự

Điều tra nguyên nhân nữ sinh viên tử vong trong phòng trọ

Lê Hoài Nhân
19/03/2026 19:27 GMT+7

Cơ quan chức năng thành phố Huế đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một nữ sinh viên tử vong trong phòng trọ.

Chiều 19.3, đại diện Đội xe 0 đồng Huế cho biết các thành viên của đội đã dùng xe cấp cứu, hỗ trợ đưa nữ sinh viên tử vong về quê (ở thành phố Đà Nẵng) để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thời điểm các thành viên của Đội xe 0 đồng Huế hỗ trợ đưa thi thể nữ sinh viên về quê

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là C.V.T.T (20 tuổi, ở tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng). Thời điểm tử vong, T. là sinh viên của Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Trước đó, Công an phường An Cựu (thành phố Huế) tiếp nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện một nữ sinh viên tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Cụ thể, sáng cùng ngày, khi không liên lạc được với nữ sinh viên T., các bạn học cùng lớp đã đến phòng trọ tìm thì phát hiện T. đã tử vong. Ngay sau đó, một số người dân sống trong khu vực này đã báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến bảo vệ hiện trường, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân nữ sinh viên tử vong.

Ngoài lực lượng công an, sau khi tiếp nhận thông tin, Đội xe 0 đồng Huế cũng đã có mặt, hỗ trợ đưa thi thể nữ sinh viên về quê, hiện đã về đến nơi.

Nguyên nhân nữ sinh viên tử vong đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

