Chạy xe máy tông vào trụ đèn chiếu sáng, 2 thanh niên tử vong

Hải Phong
18/03/2026 17:43 GMT+7

Hai thanh niên ở Quảng Ngãi chạy xe máy không có biển kiểm soát đã tông vào trụ đèn chiếu sáng trên đường Hoàng Sa dẫn đến tử vong.

Chiều nay 18.3, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn phường Trương Quang Trọng vừa xảy ra vụ tai nạn xe máy khiến 2 thanh niên tử vong sau khi tông thẳng vào trụ đèn chiếu sáng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 thanh niên tử vong

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 thanh niên tử vong

ẢNH: THANH TÙNG

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 25 ngày 18.3, 2 thanh niên đi trên một xe máy nhãn hiệu Honda màu đen, không gắn biển kiểm soát, lưu thông trên đường Hoàng Sa theo hướng tây - đông. Khi đến Km 43+420 đường Hoàng Sa thuộc tổ dân phố Ngọc Thạch, phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi), xe máy bất ngờ lao sang bên phải và tông vào trụ điện chiếu sáng trên vỉa hè.

Hậu quả, P.Q.T (18 tuổi, ở xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) tử vong tại chỗ, Đ.C.T (17 tuổi, ở tổ dân phố Ngọc Thạch, phường Trương Quang Trọng) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Xe máy bị hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

