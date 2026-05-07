Chó dại lao vào nhà cắn người phụ nữ 6 vết sâu, Cà Mau xuất hiện ổ dịch mới

Ngày 7.5, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực U Minh xác nhận trên địa bàn xã Khánh Lâm (Cà Mau) vừa xuất hiện ổ dịch dại sau vụ 1 phụ nữ bị chó dại tấn công ngay trong nhà với 6 vết thương sâu.

Theo đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 3.5, khi đang ở trong nhà, chị T.T.H.T (32 tuổi, ở ấp 6, xã Khánh Lâm) bị 1 con chó lạ nặng khoảng 9 kg, chưa rõ chủ nuôi lao vào tấn công từ phía sau.

Bị tấn công bất ngờ, chị T. không kịp phản ứng khiến chị bị cắn 6 vết thương sâu ở chân trái, chảy nhiều máu, được người thân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu và điều trị dự phòng theo quy định.

Con chó có các biểu hiện điển hình của bệnh dại như lừ đừ, chảy nhiều nước dãi và mất kiểm soát hành vi. Sau khi tấn công người, con vật bị nhốt trong nhà vệ sinh nhưng vẫn liên tục cắn phá, rồi nhanh chóng suy yếu và chết sau khoảng 30 phút.

Nhận được tin báo, đại diện Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực U Minh nhanh chóng lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Kết quả cho thấy mẫu dương tính với virus dại, xác định đây là ổ dịch dại thứ 2 trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ đầu năm 2026 đến nay.

Ngay sau khi có kết quả, lực lượng thú y địa phương đã tiến hành tiêu hủy xác động vật theo đúng quy trình, đồng thời phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nhà chị T. và các vị trí con vật từng di chuyển qua nhằm triệt tiêu mầm bệnh.

Song song đó, Cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu địa phương khẩn trương làm rõ nguồn gốc con chó dại, rà soát các cá thể động vật có nguy cơ tiếp xúc gần để theo dõi; tiêm phòng diện rộng cũng được triển khai với 1.100 liều vắc xin dại cho tổng đàn chó, mèo tại ấp 6 và các khu vực giáp ranh.