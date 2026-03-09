Theo dõi sức khỏe các trường hợp bị chó dại, nghi dại cắn

Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế ghi nhận 4 trường hợp bị chó dại hoặc nghi dại cắn (trong tháng 2), đều có vết thương độ 3, là mức độ nặng, vết cắn sâu, chảy nhiều máu. Cả 4 trường hợp đều được điều trị dự phòng kịp thời, đúng phác đồ và đang được theo dõi việc tuân thủ lịch tiêm, hiện sức khỏe ổn định.

Người dân cần thực hiện nghiêm việc quản lý thú nuôi của mình ẢNH: LÊ CẦM

Ngành y tế Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ bệnh dại, đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khi đã phát bệnh gần như không thể cứu chữa, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng tiêm vắc xin. Người dân cần thực hiện nghiêm việc xích, nhốt và quản lý chặt chó, mèo nuôi; không thả rông; và lưu ý đưa vật nuôi đi tiêm phòng vắc xin dại đầy đủ, đúng lịch theo quy định.

Với trường hợp bị chó mèo cắn, cào hoặc liếm lên vùng da trầy xước, cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần; không làm dập nát thêm vết thương hoặc làm tổn thương rộng hơn, tránh khâu kín ngay vết thương, sau đó đến ngay cơ sở y tế hoặc điểm tiêm chủng để được tư vấn, tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại kịp thời. Tuyệt đối không tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian, chưa được Bộ Y tế công nhận.

Các biểu hiện lâm sàng của bệnh dại trên người là sợ nước, sợ gió, co giật, liệt và dẫn đến tử vong. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần như 100% (đối với cả người và động vật). Bệnh dại trên người có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vắc xin và huyết thanh kháng dại. Tiêm vắc xin dại cho cả người và động vật (chủ yếu là chó) là biện pháp hiệu quả để phòng chống bệnh dại.