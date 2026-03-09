Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Theo dõi sức khỏe các trường hợp bị chó dại, nghi dại cắn

Nam Sơn
Nam Sơn
09/03/2026 07:10 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội cho biết đã phối hợp Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội giám sát điều tra dịch tễ xử lý ổ dịch bệnh dại trên đàn chó tại xã Hòa Lạc và xã Hạ Bằng (Hà Nội).

Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế ghi nhận 4 trường hợp bị chó dại hoặc nghi dại cắn (trong tháng 2), đều có vết thương độ 3, là mức độ nặng, vết cắn sâu, chảy nhiều máu. Cả 4 trường hợp đều được điều trị dự phòng kịp thời, đúng phác đồ và đang được theo dõi việc tuân thủ lịch tiêm, hiện sức khỏe ổn định.

Theo dõi sức khỏe các trường hợp bị chó dại, nghi dại cắn - Ảnh 1.

Người dân cần thực hiện nghiêm việc quản lý thú nuôi của mình

ẢNH: LÊ CẦM

Ngành y tế Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ bệnh dại, đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khi đã phát bệnh gần như không thể cứu chữa, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng tiêm vắc xin. Người dân cần thực hiện nghiêm việc xích, nhốt và quản lý chặt chó, mèo nuôi; không thả rông; và lưu ý đưa vật nuôi đi tiêm phòng vắc xin dại đầy đủ, đúng lịch theo quy định.

Với trường hợp bị chó mèo cắn, cào hoặc liếm lên vùng da trầy xước, cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần; không làm dập nát thêm vết thương hoặc làm tổn thương rộng hơn, tránh khâu kín ngay vết thương, sau đó đến ngay cơ sở y tế hoặc điểm tiêm chủng để được tư vấn, tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại kịp thời. Tuyệt đối không tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian, chưa được Bộ Y tế công nhận.

Các biểu hiện lâm sàng của bệnh dại trên người là sợ nước, sợ gió, co giật, liệt và dẫn đến tử vong. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần như 100% (đối với cả người và động vật). Bệnh dại trên người có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vắc xin và huyết thanh kháng dại. Tiêm vắc xin dại cho cả người và động vật (chủ yếu là chó) là biện pháp hiệu quả để phòng chống bệnh dại.

Tin liên quan

Đồng Nai: Người đàn ông tử vong do chó dại liếm vào tay

Đồng Nai: Người đàn ông tử vong do chó dại liếm vào tay

Một người đàn ông ở Đồng Nai đã tử vong sau khi chó dại liếm vào vết thương hở. Xác định con chó này dương tính với bệnh dại, công tác tiêm phòng cho động vật cần tăng cường nghiêm ngặt.

Quảng Nam: Bé trai 7 tuổi tử vong khi chữa chó dại cắn ở nhà thầy lang

Thêm 2 người ở Gia Lai tử vong do chó dại cắn

Khám phá thêm chủ đề

chó dại Bệnh dại chó mèo cắn huyết thanh kháng dại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận