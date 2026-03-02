Cứu sống bé gái bị rắn độc cắn nhờ huyết thanh gửi bằng máy bay

Ngày 2.3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết bệnh nhi 7 tuổi (ở A Lưới 5, TP.Huế) bị rắn cắn nguy kịch đã được cứu sống nhờ huyết thanh được một hành khách đi máy bay tình nguyện hỗ trợ vận chuyển từ TP.HCM trong đêm.

Cháu bé đã bình phục và xuất viện nhờ huyết thanh được truyền kịp thời trong thời gian vàng ẢNH: THƯỢNG HIỂN

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng 1.2, bé gái 7 tuổi được gia đình sơ cứu và đưa đến Trung tâm Y tế A Lưới trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp đe dọa tính mạng, buộc phải đặt nội khí quản kiểm soát đường thở để chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo mô tả của người nhà bệnh nhân, bé gái bị rắn cạp nia (còn gọi là rắn mai) cắn khi đang nằm ngủ trưa giữa nền nhà.

Đến 10 giờ sáng 1.2, bệnh nhi được đưa đến Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu nhi, Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện liệt tứ chi, đồng tử giãn lớn 5 mm 2 bên không phản xạ ánh sáng.

Mẹ bé và bác sĩ điều trị trong niềm vui cháu bé được cứu sống ẢNH: THƯỢNG HIỂN

Các bác sĩ đã chẩn đoán xác định trẻ nhiễm nọc độc thần kinh cực mạnh từ rắn cạp nia dựa trên lâm sàng và đặc điểm con rắn do gia đình mô tả, từ đó chỉ định phác đồ hồi sức tích cực và khẩn trương liên hệ huyết thanh kháng nọc ngay lập tức.

24 giờ vàng hiệu quả của huyết thanh

Trong cuộc chạy đua với "24 giờ vàng", thời điểm huyết thanh phát huy hiệu quả tốt nhất, Ban giám đốc Trung tâm Nhi và Khoa Dược - Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) để vận chuyển được 5 lọ huyết thanh kháng nọc rắn ngay trong đêm.

Phương án gửi máy bay được lựa chọn và may mắn 5 lọ huyết thanh đã được một hành khách trên chuyến bay đêm Vietnam Airlines từ TP.HCM - Huế tình nguyện nhận vận chuyển kịp thời đến Bệnh viện Trung ương Huế ngay trong đêm 1.2.

Nhờ can thiệp kịp thời, sau 2 ngày truyền thuốc, bệnh nhi bắt đầu cử động được các đầu ngón tay, ngón chân; sau 10 ngày điều trị, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, phục hồi cơ lực, không để lại di chứng thần kinh.

Rắn cạp nia (người dân miền Trung thường gọi là rắn mai đốt) rất nguy hiểm và kịch độc ẢNH: TL

Đến nay, bệnh nhi đã hoàn toàn bình phục và được cho ra viện. Biết được hoàn cảnh bệnh nhi thuộc diện khó khăn, không có giường để nằm ngủ nên phải nằm giữa nền nhà, Bệnh viện Trung ương Huế đã kết nối cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ viện phí và tặng giường mới cho gia đình, giúp em có điều kiện sinh hoạt tốt hơn sau khi hồi phục.

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết thành công của ca cứu sống bệnh nhi ngoạn mục sau khi bị rắn độc cắn không chỉ khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến y tế, mà còn nhờ tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ của hành khách đi máy bay.

Theo Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân, mùa xuân, các loài rắn độc thường hay vào nhà khi thời tiết bên ngoài tự nhiên biến động. Người dân khi bị rắn cắn cần bình tĩnh, rửa sạch vết thương, bất động chi bị cắn ở vị trí thấp hơn tim và nhanh chóng đến cơ sở y tế; đồng thời tuyệt đối không tự ý hút độc hay đắp lá cây để tránh nhiễm trùng và chậm trễ thời gian cấp cứu.