Thời sự Pháp luật

Bị rắn độc cắn hôn mê sau khi sát hại vợ

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
02/02/2026 14:05 GMT+7

Do nghi ngờ vợ ngoại tình, người chồng ở Hải Phòng đã ra tay sát hại vợ tại nhà riêng. Sau khi gây án, đối tượng ra vườn phía sau nhà thì bất ngờ bị rắn độc cắn, rơi vào hôn mê.

Ngày 2.2, Công an TP.Hải Phòng đã thông tin vụ án mạng gây xôn xao dư luận trên địa bàn, liên quan đến vụ người chồng sát hại vợ nghi ngoại tình.

Sát hại vợ, chồng đi ra vườn thì bị rắn độc cắn - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Minh Tuấn

ẢNH: N.T

Theo điều tra ban đầu, ngày 27.12.2025, Công an xã Việt Khê (Hải Phòng) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện chị N.T.H (38 tuổi, trú thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê) tử vong tại giường ngủ trong nhà riêng, với nhiều dấu hiệu bất thường, nghi bị sát hại.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Minh Tuấn (42 tuổi, chồng nạn nhân) nằm cạnh thi thể vợ trong tình trạng hôn mê, sùi bọt mép, chân trái có nhiều vết thương, biểu hiện trúng độc nặng. Gia đình đã nhanh chóng đưa Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp Công an xã Việt Khê cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ban đầu chưa xác định được đối tượng gây án, Công an TP.Hải Phòng đã xác lập chuyên án truy xét, nhằm sớm làm rõ nguyên nhân, đối tượng liên quan, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau hơn 1 tháng tập trung đấu tranh, với các tài liệu, chứng cứ thu thập được và qua quá trình đấu tranh, khai thác, Nguyễn Minh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tuấn khai, do nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, tối 26.12.2025, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn gay gắt.

Trong lúc bức xúc trước thái độ của vợ, Tuấn đã ra tay sát hại vợ. Sau khi gây án, Tuấn đi ra khu vườn phía sau nhà thì bất ngờ bị rắn độc cắn, phải bò vào nhà và ngất xỉu. 

Vụ án đang được Công an TP.Hải Phòng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

