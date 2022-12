Chợ ế ẩm ngay trong mùa cao điểm

Người bán chờ người mua

Có mặt tại chợ Bình Tây, một chợ sỉ cung cấp đồ khô, bánh mứt tết lớn nhất TP.HCM, vào dịp cuối tuần của tháng cuối cùng trong năm, chúng tôi chứng kiến cảnh hàng hóa ngồn ngộn nhưng khách mua thì thưa thớt. Theo ghi nhận, giá cả hàng hóa thực phẩm tại chợ sỉ Bình Tây nhìn chung ổn định so với năm trước, các loại thực phẩm phục vụ cho ngày tết như bánh mứt, đồ khô… đều được trưng bày nhiều, đa dạng, phong phú. Các loại khô cá dứa, cá lóc, cá sặc… giá chỉ từ 250.000 - 350.000 đồng/kg. Các loại tôm khô, khô mực có giá bình quân khoảng 500.000 - 800.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, không khí mua bán khá vắng vẻ từ bên ngoài cho đến bên trong nhà lồng chợ. Thậm chí, nhiều quầy sạp vẫn đóng cửa, thông báo sang nhượng cửa hàng ngay trong giai đoạn kinh doanh cao điểm. Một số tiểu thương chia sẻ: “Dù biến động giá cả đầu vào khá cao nhưng các mặt hàng thực phẩm gần như vẫn giữ ổn định, không thay đổi so với thời điểm cận tết năm trước. Nhưng năm nay người mua rất ít, có khi cả ngày nay chưa bán được gì”.

Bà T.V, tiểu thương kinh doanh mặt hàng đồ khô tại chợ Bình Tây, thở dài: “Hôm nay cuối tuần, gần tết đến nơi mà chợ vắng lắm. Tiểu thương cũng đã dự đoán sức mua giảm nhưng nhìn cảnh này không khỏi lo lắng. Người bán còn nhiều hơn người mua. Hy vọng vài hôm nữa tình hình sẽ khá hơn, nhưng chắc chắn không bằng các năm trước, chỉ cần được 70 - 80% là mừng lắm rồi”.

Chị M.Tuyết, chủ một quầy đồ khô, nói: “Mọi năm thời điểm này đã vào vụ tết, bỏ hàng về các tỉnh và khách mua gửi đi nước ngoài rất nhiều. Nhưng năm nay vẫn còn rất chậm, nên giá cả ổn định như ngày thường”. Nhiều tiểu thương bán bánh kẹo cũng cho biết sức mua còn hạn chế. “Cả năm nay buôn bán khó khăn, chỉ chờ vào dịp tết này nhưng đến giờ vẫn chưa thấy khả quan. Hàng hóa thì nhiều nhưng không thấy người mua, khách hàng ở các tỉnh hiện cũng chần chừ chưa chịu nhập hàng”, chị H.Kim, chủ một sạp bánh kẹo, nói.

Theo chị, giá thực phẩm tết năm nay tương đối bình ổn, bí ép giá 90.000 đồng/kg, mứt gừng từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, nho khô loại lớn 180.000 đồng/kg, hạt dẻ lớn 320.000 đồng/kg, hạt hướng dương 80.000 đồng/kg, hạt dưa 150.000 đồng/kg…

Về giá bán thì có sự điều chỉnh nhẹ do chi phí sản xuất, nguyên liệu tăng cao. Hiện tại sức mua vẫn còn chậm nhưng đến cận tết thì nhu cầu chắc chắn tăng cao hơn. Ông Phạm Văn Vũ, quản lý nhãn hàng Bibica

Tại chợ Bà Chiểu, tình hình mua sắm trong những ngày cuối tuần cũng không mấy khả quan. Cô Tài, chủ sạp bánh mứt, cám cảnh: “Không biết người mua đi đâu hết. Hôm nay là cuối tuần mà khách còn vắng hơn cả ngày thường. Vài hôm nữa chưa biết sao chứ như hiện nay thì chúng tôi thấp thỏm ngủ không được. Bao nhiêu vốn liếng đổ dồn vào kinh doanh mùa tết mà ế ẩm thế này thì khả năng thua lỗ rất cao”. Theo các tiểu thương, tình hình mua bán ế ẩm nên hầu hết các mặt hàng đều giảm giá hoặc giữ nguyên so với cùng thời điểm năm trước. “Đã ế ẩm như thế này mà còn tăng giá nữa thì ai mua!”, một tiểu thương tại chợ Bà Chiểu buông thõng.

Chợ sỉ ế, chợ lẻ cũng không khá hơn. Tại chợ Chim Xanh, một chợ nhỏ trên địa bàn Q.11 (TP.HCM), đa số là người buôn bán nhỏ, nên tâm trạng người bán càng lo lắng khi người mua thưa vắng. Một tiểu thương bán thịt heo thấp thỏm: “Khách dạo này vắng lắm, chợ kinh doanh ế ẩm, người bán còn nhiều hơn người mua nữa”.

Sự thưa vắng lan cả vào các trung tâm thương mại. Mặc dù là ngày cuối tuần nhưng ở MM Mega Market, P.An Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM), lượng khách khiêm tốn trong khi hàng hóa, thực phẩm rất phong phú, giá cả gần như không biến động nhiều. Đặc biệt, khu vực trưng bày hàng hóa tết đã có đầy đủ các loại bánh mứt, tuy nhiên chưa có nhiều khách chọn mua.





Ông Phạm Văn Vũ, quản lý nhãn hàng Bibica, nhận định: “Năm nay, Bibica tung ra nhiều sản phẩm bánh mới để phục vụ tết, đến nay đã triển khai chương trình đến hầu hết các điểm phân phối. Về giá bán thì có sự điều chỉnh nhẹ do chi phí sản xuất, nguyên liệu tăng cao. Hiện tại sức mua vẫn còn chậm nhưng đến cận tết thì nhu cầu chắc chắn tăng cao hơn”.

Trái cây, rau củ tăng giá

Trong khi các loại thực phẩm thịt có xu hướng giảm giá thì nhiều loại rau xanh, trái cây lại đang tăng nhẹ do năm nay mưa nhiều, ảnh hưởng đến sản lượng. Cụ thể như mận, xoài sống, ổi, chôm chôm… có giá từ 25.000 - 35.000 đồng/kg tùy loại. Các loại cam, quýt, mãng cầu, vú sữa khoảng 40.000 - 60.000 đồng/kg. Những loại trái cây cao cấp thường dùng để chưng, cúng như bưởi da xanh, xoài Cát Hòa Lộc… từ 60.000 - 80.000 đồng/kg.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, một đầu mối thu mua trái cây ở H.Kế Sách (Sóc Trăng), cho biết: “Năm nay, trái cây xuất khẩu thuận lợi nên giá cả trong nước cũng tăng theo. Mức tăng bình quân khoảng 20 - 30% so với năm ngoái nên bà con nhà vườn cũng phấn khởi hơn. Tuy nhiên, so với thông lệ hằng năm thì hiện nay sức mua cũng còn chậm. Hy vọng khi sang tháng chạp sức mua sẽ tăng thêm”.

Hàng hóa dồi dào, khuyến mãi tấp nập Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương, cho biết TP.HCM chuẩn bị lượng hàng tết năm nay tăng 15 - 30%; giá cả lương thực, thực phẩm sẽ tăng từ 2 - 4%. Cụ thể, nguồn hàng về TP.HCM qua kênh phân phối hiện đại như siêu thị khoảng 25 - 30%, còn lại qua các chành vựa, chợ đầu mối khoảng 70%, với khoảng 7.200 tấn lương thực thực phẩm mỗi đêm. TP.HCM đã huy động các doanh nghiệp dự trữ nguồn hàng để đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho các kênh phân phối, các doanh nghiệp đã dành nguồn vốn 22.000 tỉ đồng để chuẩn bị hàng hóa trong 2 tháng tết. Theo đó, đã có khoảng 34.000 tấn hàng hóa được chuẩn bị cho người dân dịp tết, tập trung vào các loại như trứng, lương thực thực phẩm, thực phẩm chế biến…

Đại diện chợ đầu mối Bình Điền thông tin: “Hiện nay, các loại trái cây về chợ tương đối chậm lại hoặc giữ ổn định do nhiều chủ vườn đang dưỡng trái để phục vụ cho dịp tết. Còn khá sớm để nhận định tình hình tiêu thụ trái cây tại chợ nhưng dự đoán các loại trái để cúng tết như bưởi, xoài, cam canh, thanh long, táo ngoại nhập… sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm”.

Ông Phan Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng chợ đầu mối Hóc Môn, cũng kỳ vọng: “Do đặc thù của chợ là phân phối hàng thực phẩm tươi sống tiêu dùng hằng ngày nên các loại thực phẩm tết phải đợi gần đến sát thời điểm cuối năm mới có thể đánh giá được. Hiện nay, hàng hóa về chợ cũng bình ổn, giá cả chưa có sự thay đổi đột biến. Riêng mặt hàng củ kiệu thì đã bắt đầu có lượng hàng về nhiều và có nhu cầu tiêu thụ ở thời điểm hiện tại”.

Thời điểm này, củ kiệu là một trong những mặt hàng bán chạy nhất tại nhiều chợ. Tại chợ rau quả cạnh Bến xe buýt Chợ Lớn, kiệu tươi có giá từ 55.000 - 65.000 đồng/kg tùy kích cỡ. Chủ hàng cho biết giá này đã rẻ hơn nửa tháng trước từ 5.000 - 10.000 đồng/kg do vào chính vụ, sản lượng tăng, nhưng nếu so với năm ngoái thì cao hơn khoảng 20.000 đồng/kg. Nguyên nhân là do năm nay thời tiết không thuận lợi nên năng suất thấp. Theo tiểu thương ở nhiều chợ, củ kiệu trồng được ở nhiều vùng khác nhau và giá cũng khác nhau. Khoảng 2 tuần trước, giá củ kiệu Huế ở mức 70.000 đồng/kg, cao gần gấp đôi năm ngoái. Kiệu Huế và các tỉnh miền Trung tuy thơm nhưng củ nhỏ, tốn nhiều công để chế biến nên giá thấp.

Trong khi đó, kiệu miền Tây, mà đặc biệt là kiệu Đồng Tháp, hình thức to đẹp nên giá cao hơn, khoảng 80.000 đồng/kg. Theo các tiểu thương, bên cạnh củ kiệu thì nhiều loại rau củ khác như củ hành, tỏi… giá cũng ổn định ở mức cao, nguyên nhân là do năm nay mưa nhiều, ảnh hưởng đến sản lượng.