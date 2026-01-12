Chợ gà tự phát gây mất vệ sinh, cản trở giao thông

Theo ghi nhận của người viết, tại khu vực này nhiều người bày bán gia cầm sống ngay dưới lòng đường, người mua cũng dừng xe ngay trên đường khiến giao thông thường xuyên bị ách tắc. Nhiều người phải chạy xe máy ra giữa tim đường để né tránh, dẫn tới nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đáng chú ý, khu chợ này đã nhiều lần bị lực lượng đô thị xử lý, nhưng sau một thời gian ngắn hoạt động kinh doanh lại tái diễn, vừa ảnh hưởng an toàn giao thông, vừa gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Khu chợ gà bát nháo trên đường Phạm Hùng ẢNH: LA TƯỜNG VÂN