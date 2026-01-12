Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Bạn đọc viết

Chợ gà tự phát gây mất vệ sinh, cản trở giao thông

La Tường Vân
La Tường Vân
12/01/2026 07:48 GMT+7

Nhiều bạn đọc phản ánh trên đường Phạm Hùng (đoạn giáp ranh xã Bình Hưng và P.Chánh Hưng, TP.HCM) tồn tại một chợ bán gà gây mất vệ sinh, cản trở giao thông.

Theo ghi nhận của người viết, tại khu vực này nhiều người bày bán gia cầm sống ngay dưới lòng đường, người mua cũng dừng xe ngay trên đường khiến giao thông thường xuyên bị ách tắc. Nhiều người phải chạy xe máy ra giữa tim đường để né tránh, dẫn tới nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đáng chú ý, khu chợ này đã nhiều lần bị lực lượng đô thị xử lý, nhưng sau một thời gian ngắn hoạt động kinh doanh lại tái diễn, vừa ảnh hưởng an toàn giao thông, vừa gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Chợ gà tự phát gây mất vệ sinh và cản trở giao thông trên đường Phạm Hùng - Ảnh 1.

Khu chợ gà bát nháo trên đường Phạm Hùng

ẢNH: LA TƯỜNG VÂN

Tin liên quan

Rác tràn lan bên bờ và lòng kênh Tiêu

Rác tràn lan bên bờ và lòng kênh Tiêu

Thời gian gần đây, một đoạn kênh Tiêu, trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm (trước đây thuộc xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) nối với đường số 8, xã Vĩnh Lộc (trước đây thuộc xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh), TP.HCM, rác và lục bình các nơi trôi về đây dày đặc, ứ đọng gây ô nhiễm trầm trọng và làm mất mỹ quan đô thị.

Đường xuống cấp cần sửa chữa

Nhiều điểm tập kết rác trước nhà dân

Khám phá thêm chủ đề

chợ gà tự phát Mất vệ sinh Cản trở giao thông đường Phạm Hùng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận