Đường xuống cấp cần sửa chữa

Mỗi lần đi qua đường Bình Thành, P.Bình Tân (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), TP.HCM, nhiều người rất khổ sở vì tình trạng mặt đường bong tróc lớp nhựa và lún nhiều chỗ, rất nguy hiểm.

Mặt đường Bình Thành bong tróc lớp nhựa và lún nhiều chỗ ẢNH: NGỌC QUỲNH

Người dân địa phương cho biết mặt đường hư hỏng đã lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng cho dặm vá khắc phục. Đặc biệt, vào ban đêm nước ngập, các "ổ gà" trở thành cái bẫy, khiến người chạy xe máy rất dễ trượt ngã. Đáng nói, tuyến đường này có chợ nên bà con trong khu vực thường xuyên phải qua lại rất vất vả.

Tương tự, đường số 1, xã Tân Vĩnh Lộc (trước đây thuộc xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh), TP.HCM, cũng đã xuống cấp, có nhiều hố giữa lòng đường, gây khó khăn cho người đi lại. Những ngày trời nắng, đất đá bong tróc, cuộn theo bánh xe tung bụi mù mịt. Xe máy lưu thông qua đây rất dễ trượt ngã.

Đường số 1 ở xã Tân Vĩnh Lộc xuống cấp, có nhiều hố giữa lòng đường, gây khó khăn cho người đi lại ẢNH: NGỌC QUỲNH

Bà con rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp các đoạn đường này để việc lưu thông an toàn, thuận lợi.