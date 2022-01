Chợ hoa tết TP.HCM vắng vẻ

Các chợ hoa tết cấp TP được tổ chức từ ngày 25 đến 31.1 tại 6 địa điểm gồm: công viên Gia Định (Gò Vấp), công viên Lê Văn Tám và 23 Tháng 9 (quận 1), chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), đường hoa Phú Mỹ Hưng (quận 7) và 1 điểm trên đường Lê Văn Việt (TP.Thủ Đức). Các chợ hoa tết cấp TP.Thủ Đức và quận huyện khác, địa điểm và thời gian tổ chức sẽ do địa phương lựa chọn tùy tình hình dịch bệnh nhưng đảm bảo không diễn ra trước ngày 19 và kết thúc vào 12 giờ ngày 31.1.

Tại công viên 23 Tháng 9 (quận 1), hiện có hàng chục lô bán hoa kiểng, trong đó tập trung nhiều loại cúc mâm xôi, cúc đại đóa, đào, tắc… Người bán cho biết giá năm nay có tăng một chút so với năm ngoái do giá phân bón tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại khu vực chợ hoa tết TP.Thủ Đức trên đường Lê Văn Việt, các gian hàng trưng bày hoa kiểng, hoa mai khá vắng khách, cả khu vực trưng bày chỉ có khoảng 4 - 5 gian hàng kinh doanh hoa tết, còn lại là quần áo, phụ kiện và đồ gỗ.





Năm nay, đào từ các tỉnh phía bắc tập kết về bán tết tại TP.HCM khá nhiều. Người bán cho biết giá bán năm nay cũng tương đương năm ngoái. Đào có nhiều loại giá, từ 1 triệu đồng cho đến 5 - 7 triệu đồng/gốc.

Các loại hoa chưng tết cũng khá rẻ, cúc mâm xôi 450.000 đồng/cặp, cúc rubi, cúc tím 250.000 đồng/cặp, mồng gà 200.000 đồng/cặp, vạn thọ 250.000 đồng/cặp.