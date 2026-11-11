Chợ hoa Xuân Bình Điền Đinh Mùi 2027: Nơi giao thương, điểm hẹn vui xuân

Chợ hoa Xuân Bình Điền Đinh Mùi 2027 sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 28.1 đến hết ngày 5.2.2027 (tức từ 21 đến 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ), tại Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền, Khu phố 29, phường Bình Đông, TP.HCM. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 1.2.2027 (nhằm ngày 25 tháng Chạp).

Sự kiện do Công ty Quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền tổ chức theo kế hoạch của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên (SATRA), nhằm tạo thêm đầu ra cho sản phẩm của nhà vườn và phục vụ nhu cầu mua hoa, cây kiểng của người dân trong dịp Tết. Bên cạnh hoạt động thưởng lãm mua bán hoa, chương trình còn được tổ chức theo hướng kết hợp tham quan, mua sắm và vui chơi cho các gia đình trong những ngày giáp Tết.

Chợ hoa Xuân Bình Điền Đinh Mùi 2027 phục vụ nhu cầu mua hoa, cây kiểng của người dân TP.HCM trong dịp Tết ẢNH: SATRA

Quy tụ 282 lô hoa, cây kiểng

Khu vực kinh doanh hoa có tổng diện tích khoảng 12.000 m², quy tụ 282 lô với diện tích mỗi lô từ 24 m² đến 30 m². Ban tổ chức phân chia mặt bằng thành bốn phân khu riêng biệt theo từng nhóm nhà vườn và địa phương, giúp tối ưu hóa công tác tập kết, vận chuyển và trưng bày hàng hóa.

Nguồn cung hoa Tết năm nay tập trung từ các vùng trồng trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long và TP.HCM. Trong đó, các sản phẩm chủ lực như mai vàng, tắc kiểng, hoa giấy, hoa treo và cây kiểng do nhà vườn xã Vĩnh Thành (tỉnh Vĩnh Long) chuẩn bị để cung ứng cho thị trường TP.HCM. Danh mục sản phẩm còn bao gồm cúc, vạn thọ, hoa chậu, hoa cành và bonsai.

Bên cạnh không gian đường bộ, ban tổ chức khai thác khu vực ven sông Chợ Đệm để phục vụ phương tiện vận chuyển đường thủy, tái hiện không gian văn hóa "trên bến dưới thuyền". Khu vực này kết hợp với cổng chào và các tiểu cảnh làng quê Việt Nam để phục vụ người dân tham quan, chụp ảnh.

Nhà vườn tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long tất bật chuẩn bị hoa để cung ứng cho thị trường hoa Tết TP.HCM ẢNH: SATRA

Miễn phí mặt bằng, hỗ trợ nhà vườn tiêu thụ hoa

Năm 2027 đánh dấu năm thứ 13 liên tiếp SATRA áp dụng chính sách miễn phí tiền thuê ô vựa cho nhà vườn tham gia chợ hoa. Nhà vườn chỉ phải chi trả khoản phí điện, nước, vệ sinh dự kiến 300.000 đồng/lô cho toàn bộ thời gian hoạt động.

Chính sách này giúp người trồng hoa giảm một phần chi phí kinh doanh trong bối cảnh giá phân bón, vật tư và vận chuyển tiếp tục tạo áp lực lên sản xuất. Ghi nhận từ các nhà vườn xã Vĩnh Thành cho thấy việc được hỗ trợ tiền thuê lô là một trong những yếu tố giúp họ yên tâm đưa sản phẩm về Chợ hoa Xuân Bình Điền.

Cùng với miễn phí mặt bằng, ban tổ chức đặt yêu cầu quản lý chặt việc phân bổ và sử dụng các lô kinh doanh, không để xảy ra tình trạng đầu cơ vị trí hoặc làm giá trong quá trình bốc xếp, vận chuyển.

Theo ông Nguyễn Đăng Phú, Phó giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền, công tác chuẩn bị đã được triển khai từ tháng 7, tập trung vào việc nâng cấp cơ sở vật chất, đường sá, khu vệ sinh, hệ thống điện, nước và các dịch vụ đi kèm. Hoạt động bảo đảm an ninh được tổ chức 24/24 giờ để hỗ trợ nhà vườn kinh doanh.

Công ty Chợ Bình Điền triển khai kế hoạch tổ chức và tham gia Chợ hoa Xuân Bình Điền Đinh Mủi 2027 tại xã Vình Thành, tỉnh Vĩnh Long ẢNH: SATRA

Một cơ chế hỗ trợ khác biệt tại Chợ hoa Xuân Bình Điền là không bắt buộc nhà vườn di chuyển toàn bộ hàng hóa còn dư sau 12 giờ trưa ngày 29 tháng Chạp. Số hoa chưa tiêu thụ hết được phép lưu lại tại gian hàng, nhà vườn tự bảo quản và thu dọn sau Tết.

Việc di dời sản phẩm, vệ sinh và hoàn trả mặt bằng phải hoàn tất chậm nhất ngày 11/2/2027, tức mùng 6 Tết Đinh Mùi. Quy định này giúp nhà vườn giảm áp lực phải bán gấp, hạ giá hoặc vận chuyển đồng loạt lượng hoa còn lại trong những giờ cuối năm.

Đối với khách mua hoa, hoạt động bốc xếp và vận chuyển dự kiến được quản lý theo hướng công khai, kiểm soát giá dịch vụ và bảo đảm giao hoa đến đúng địa điểm thỏa thuận. Lực lượng an ninh, điều tiết giao thông, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường cũng được bố trí trong thời gian chợ hoạt động. Đường dây nóng sẽ tiếp nhận phản ánh và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Chuỗi thương mại tết

Bên cạnh khu vực kinh doanh hoa và cây kiểng, chợ hoa dự kiến bố trí 16 gian hàng thương mại của các đơn vị thành viên như: VISSAN, COFIDEC, HEINEKEN, Satrafoods... Đặc biệt, Chợ hoa Xuân Bình Điền năm nay còn có sự góp mặt của các đối tác với SATRA là các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM. Phân khu này sẽ giới thiệu thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng và các sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết.

Khu dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng và các sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết ẢNH: SATRA

Mô hình tích hợp này giúp khách tham quan có thể lựa chọn hoa, cây kiểng và mua thêm hàng hóa cho gia đình tại cùng một địa điểm. Khu dịch vụ có diện tích dự kiến khoảng 900 m², kết hợp khu ăn uống nhẹ, bàn ghế nghỉ chân, sân khấu và khu vui chơi dành cho thiếu nhi.

Không gian vui xuân cho các gia đình

Trong thời gian diễn ra chợ hoa, sân khấu ngoài trời sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ miễn phí hằng đêm, phục vụ khách tham quan và nhà vườn. Khu vui chơi thiếu nhi, trò chơi dân gian và một số hoạt động cộng đồng sẽ được tổ chức với sự tham gia của đoàn viên, thanh niên SATRA.

Chọ hoa Xuân Bình Điền sẽ là không gian vui xuân cho các gia đình dịp tết Đinh Mùi 2027 ẢNH: SATRA

Tích hợp 282 lô hoa, cây kiểng, khu mua sắm hàng Tết, chương trình văn nghệ và khu vui chơi thiếu nhi, Chợ hoa Xuân Bình Điền 2027 đóng vai trò vừa là địa điểm giao thương, vừa là không gian sinh hoạt văn hóa trong những ngày cuối năm.

Hiệu quả của chợ hoa không chỉ được đánh giá qua quy mô tổ chức mà còn ở khả năng tiêu thụ sản phẩm, lợi ích thực tế của nhà vườn, việc kiểm soát chi phí dịch vụ và chất lượng phục vụ người dân. Đây cũng là cơ sở để duy trì Chợ hoa Xuân Bình Điền như một hoạt động thương mại gắn với đời sống văn hóa tết tại khu vực phía nam TP.HCM.