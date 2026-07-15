Chờ kết quả xét tuyển đại học, thí sinh có được nhập học cao đẳng?

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: ngọc dương

Đăng ký xét tuyển CĐ trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT có hợp lệ?

Đến thời điểm này, trong khi các trường ĐH đang thực hiện các bước quy trình xét tuyển thì nhiều trường CĐ đã hoàn tất nhiều đợt tuyển sinh và mời thí sinh nhập học của năm nay.

Gửi băn khoăn về Báo Thanh Niên, một số thí sinh cho biết vừa đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường ĐH, vừa đăng ký xét tuyển trường CĐ. Các nguyện vọng CĐ có được vừa thực hiện trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT vừa tại các trường CĐ"

Trong khi chờ các trường ĐH xử lý nguyện vọng xét tuyển theo quy định chung của Bộ GD-ĐT, thí sinh nhận được giấy báo trúng tuyển mời nhập học tại trường CĐ. Thí sinh băn khoăn, việc đăng ký nguyện vọng CĐ trên Hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT có hợp lệ? Nếu thực hiện nhập học tại trường CĐ, thí sinh có còn cơ hội xét trúng tuyển vào bậc ĐH không?

Đây là tình huống nhiều thí sinh băn khoăn khi hệ thống trường CĐ, trung cấp đã thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết về nguyên tắc thí sinh nhập học CĐ vẫn được xét tuyển bậc ĐH, quyền lợi xét tuyển vào ĐH của các thí sinh này trên hệ thống của Bộ GD-ĐT vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, thí sinh cân nhắc lựa chọn nơi học tập khi quyết định làm thủ tục nhập học, bởi khi làm thủ tục này người học cần thực hiện các nghĩa vụ, trong đó có nộp học phí.

Theo văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2026 trong giáo dục nghề nghiệp của Cục Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên (Bộ GD-ĐT), ngày 3.3.2026 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành quyết định công bố văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT tiếp tục được áp dụng toàn bộ, một phần; trong đó Thông tư số 05/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ CĐ tiếp tục được áp dụng toàn bộ cho đến khi có văn bản khác thay thế hoặc bãi bỏ. Do đó, hiện nay các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục thực hiện tuyển sinh trình độ trung cấp, CĐ theo quy định tại Thông tư số 05/2021.

Cũng theo văn bản này, Cục Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên (Bộ GD-ĐT), khuyến nghị các trường CĐ tiếp tục đăng ký tham gia phần mềm tuyển sinh chung cùng với hệ thống giáo dục ĐH như một kênh tuyển sinh bổ sung, thực hiện đồng thời cùng với các hình thức tuyển sinh truyền thống khác để tăng hiệu quả hoạt động tuyển sinh của nhà trường. Với quy định này, các trường CĐ có thể tiếp nhận thí sinh đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT như một kênh bổ sung.

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp được tuyển sinh theo cách nào?

Theo Thông tư số 05/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ CĐ, thời gian tuyển sinh của các trường CĐ và trung cấp được thực hiện một hoặc nhiều lần trong năm. Hình thức tuyển sinh gồm xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển.

Các trường được tự chủ xây dựng quy chế tuyển sinh, trong đó đảm bảo có các nội dung chính gồm: ngành nghề đào tạo, thời gian tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (nếu có), lệ phí tuyển sinh, điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh, thông báo tuyển sinh…

Quy chế tuyển sinh này cũng quy định, hiệu trưởng/chủ tịch hội đồng tuyển sinh trường CĐ và trung cấp trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển do ban thư ký trình và ký giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển tới nhập học. Trong giấy triệu tập ghi rõ kết quả dự tuyển của thí sinh và những điều kiện cần thiết đối với thí sinh khi nhập học.