Nộp lệ phí xét tuyển: Thí sinh bình tĩnh trước 7 tình huống phát sinh sau đây

Thí sinh sẽ thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ ngày 15.7 đến 17 giờ ngày 21.7. ảnh: nhật thịnh

Bắt đầu từ hôm nay (15.7), thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức thanh toán trực tuyến theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Những lưu ý khi nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến

Cùng với việc quy định thời gian và lịch nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo từng khu vực, Bộ GD-ĐT cũng có khuyến nghị với thí sinh khi thực hiện thao tác nộp lệ phí theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, hệ thống đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ năm 2026 cho phép thí sinh thanh toán qua mã QR để thực hiện đóng lệ phí xét tuyển. Thí sinh phải thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký.

Thí sinh có thể tự thanh toán bằng tài khoản ngân hàng/tài khoản ví điện tử của bản thân (nếu có) hoặc nhờ người thân, thầy/cô giáo thanh toán hộ trên giao diện thanh toán của thí sinh.

Trong trường hợp thí sinh không nhìn thấy nút "Thanh toán" tại giao diện đăng ký nguyện vọng xét tuyển, có nghĩa là thời điểm đó không thuộc khoảng thời gian nộp lệ phí thanh toán hoặc đang được tạm ẩn đi nhằm chống nghẽn hệ thống thanh toán.

Quá trình thanh toán trực tuyến phụ thuộc việc kết nối nhiều hệ thống khác nhau, vì vậy thí sinh có thể gặp tình huống tắc nghẽn hệ thống. Trong trường hợp đó, thí sinh không nên cố gắng truy cập lại ngay, chờ khoảng 30 phút sau thực hiện lại.

Bộ GD-ĐT khuyến nghị, thí sinh truy cập bằng máy tính cá nhân hoặc máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để thực hiện thao tác thanh toán. Nên sử dụng thiết bị có màn hình đủ lớn (độ phân giải full HD 1920x1080) để việc thao tác thuận tiện. Nên sử dụng trình duyệt Google Chrome hoặc FireFox phiên bản mới nhất để việc thao tác được thuận lợi nhất. Tại một thời điểm thí sinh chỉ đăng nhập hệ thống xét tuyển trên một thiết bị, không sử dụng tài khoản để đồng thời đăng nhập trên nhiều thiết bị khác nhau.

7 tình huống phát sinh thí sinh cần bình tĩnh xử lý

Đáng chú ý, văn bản của Bộ GD-ĐT cũng lưu ý thí sinh cần bình tĩnh thực hiện giao dịch nộp lệ phí đăng ký xét tuyển. 7 tình huống phát sinh trong lúc thanh toán có thể xảy ra và giải pháp cụ thể như sau:

Ngoài ra, Bộ cũng lưu ý thí sinh/phụ huynh thực hiện các bước tương ứng kênh thanh toán đã lựa chọn, không đóng trình duyệt cho đến khi nhận được thông báo cuối cùng. Trường hợp gặp khó khăn khi thực hiện giao dịch, thí sinh/phụ huynh liên hệ số hotline có hiển thị trên trang thanh toán để được hướng dẫn hoặc chuyển sang lựa chọn kênh thanh toán khác trong danh sách hiển thị.

Trong trường hợp thí sinh/phụ huynh đã nhận được thông báo trừ tiền (trong tài khoản ngân hàng/ví điện tử đang sử dụng) mà không nhận được thông báo thành công trên hệ thống xét tuyển (sau tối đa từ 1 đến 2 phút), thí sinh liên hệ số hotline tổng đài hỗ trợ Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc tổng đài hệ thống xét tuyển để phản ánh và nhận hỗ trợ kiểm tra. Trường hợp giao dịch đã trừ tiền nhưng không có thông báo thành công thì mặc định sẽ được hoàn tiền trong các ngày làm việc tiếp theo của ngân hàng/ví điện tử.

Lưu ý kiểm tra sau khi thực hiện giao dịch nộp lệ phí

Sau khi thanh toán thành công, thí sinh được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí. Biên lai thu lệ phí thí sinh có thể xem trên hệ thống xét tuyển sau ngày 21.7.

Trường hợp nhận được thông báo giao dịch thất bại, thí sinh có thể thực hiện lại trên kênh thanh toán đó hoặc chuyển sang lựa chọn kênh thanh toán khác.

Khi gọi hotline hỗ trợ, nếu cần cung cấp thông tin của giao dịch thất bại cho hỗ trợ viên, thí sinh bấm nút Lịch sử giao dịch (trong hệ thống xét tuyển) để xem thông tin chi tiết của giao dịch: mã hồ sơ, mã tham chiếu, mã giao dịch, mã ngân hàng, thời gian giao dịch, số tiền, trạng thái.

Thí sinh xem chi tiết lịch nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến của 34 tỉnh, thành phố TẠI ĐÂY.