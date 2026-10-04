Cho khỉ hoang Sơn Trà ăn vì 'thương động vật', du khách có thể bị tấn công

Sáng 4.10, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho biết đã đặt 12 biển cảnh báo quanh bán đảo Sơn Trà, đề nghị người dân, du khách dừng việc cho khỉ hoang ăn và không tiếp xúc gần với động vật hoang dã.

Các biển cảnh báo có nội dung: "Hãy dừng ngay hành động cho khỉ ăn. Hãy tôn trọng đời sống hoang dã của loài khỉ".

Biển cảnh báo được đặt tại nhiều khu vực quanh bán đảo Sơn Trà, nhắc nhở người dân, du khách không cho khỉ ăn ẢNH: CTV

Thông tin khuyến cáo được in rõ ràng trên các bảng khổ lớn, đặt tại nhiều khu vực trên bán đảo Sơn Trà.

Theo BQL, việc cho khỉ và các loài động vật hoang dã ăn có thể làm thay đổi bản năng, tập tính của động vật; dễ gây bệnh cho khỉ và động vật hoang dã; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ người dân, du khách bị động vật tấn công, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Biển cảnh báo nêu rõ việc cho khỉ ăn có thể làm thay đổi bản năng, tập tính tự nhiên của các loài động vật hoang dã ẢNH: CTV

Đại diện BQL cho biết thêm, thời gian gần đây, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu người dân và du khách không tiếp xúc gần, không cho khỉ ăn. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp cố tình vi phạm vì cho rằng việc cho khỉ ăn là thể hiện sự yêu thương động vật.

Theo BQL, hành động này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống hoang dã của các loài động vật, nhất là bầy khỉ hoang trên bán đảo Sơn Trà.

BQL đề nghị người dân, du khách chấp hành các khuyến cáo, không cho khỉ ăn, không tiếp xúc gần và chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã trên bán đảo Sơn Trà.

Cùng ngày (4.10), đại diện UBND phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm soát chiều 3.10, lực lượng chức năng đã nhắc nhở, xử phạt nhiều phương tiện lấn chiếm lòng đường ở bán đảo Sơn Trà, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Trong đó, một số người dân và du khách để xe dưới lòng đường để chụp ảnh, tiếp xúc gần với bầy khỉ hoang.

Lực lượng chức năng phường Sơn Trà tăng cường tuần tra, kiểm soát và nhắc nhở du khách không cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà ẢNH: CTV

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Sơn Trà, thời gian qua, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Sơn Trà phối hợp Công an phường, lực lượng an ninh cơ sở và BQL tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng dừng, đỗ xe trái quy định tại khu vực Miếu Đôi, đường Lê Văn Lương và đường Hoàng Sa (bán đảo Sơn Trà).

Tuy nhiên, tình trạng dừng xe cho khỉ ăn vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên của đàn khỉ.

Người đàn ông ngang nhiên cho khỉ hoang ở núi Sơn Trà ăn bất chấp bảng cấm, khiến nhiều người bức xúc ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Lực lượng chức năng đề nghị người dân, du khách nghiêm túc chấp hành quy định về dừng, đỗ xe, tuyệt đối không cho khỉ ăn và góp phần bảo vệ môi trường, hệ sinh thái bán đảo Sơn Trà.