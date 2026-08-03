'Chợ Kim Biên phụ gia thực phẩm quản rất chặt, nhưng axit lại mua tự do'

Chiều 3.8, Quốc hội thảo luận tại tổ về sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật Đầu tư.

Cho rằng sản xuất, kinh doanh hóa chất chắc chắn là mặt hàng có điều kiện, song đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, nói "rất bối rối" trong quản lý. Bà chỉ ra sự bất cập khi hóa chất dùng làm phụ gia thực phẩm được kiểm soát rất chặt chẽ, song hóa chất công nghiệp cùng công thức nhưng lại không được quản lý sát sao.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM ẢNH: PHẠM THẮNG

Lý do phụ gia công nghiệp lẫn nhiều tạp chất, không dùng trực tiếp cho an uống, còn phụ gia thực phẩm thì rất kĩ.

Bà dẫn ví dụ tại chợ Kim Biên (TP.HCM), 16 hộ kinh doanh phụ gia thực phẩm được các sở ngành quản lý rất chặt, phải mua đúng luật, nguyên đai nguyên kiện, nhãn mác đàng hoàng… Về phía sở cho nhân viên cải trang, nếu mua bán sai phạt ngay.

"Nhưng cũng tại chợ Kim Biên, chúng tôi không cản được các hộ kinh doanh phụ gia công nghiệp. Chúng tôi không cấp phép, không có quyền kiểm tra, quyền xử phạt", bà Lan nêu và cho rằng, không có quốc gia nào mà "axit vẫn mua tự do, xyanua công an phát hiện tới hàng tấn".

Theo Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, vấn đề không phải đưa vào hay đưa ra trong danh mục mà phải làm thế nào cho danh mục thực chất về cách thức sản xuất, kinh doanh, đối tượng được phép mua bán và các thủ tục, giấy tờ đi kèm.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) lại bày tỏ lo ngại với đề xuất của Chính phủ khi đưa kinh doanh nước sạch ra khỏi danh mục ngành nghề có điều kiện.

Đồng tình quan điểm chung là đẩy mạnh hậu kiểm hơn tiền kiểm, nhưng theo ông, nước là mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. "Nước đã uống vào người mà xảy ra sự cố thì việc hậu kiểm sẽ bị chậm một nhịp, do đó cần phải xem xét hết sức cẩn thận", ông nói.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cũng bày tỏ sự thống nhất với đại biểu Ngân về việc phải quản lý chặt chẽ các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng như nước sinh hoạt, không thể để tình trạng cứ có tiền là sản xuất kinh doanh được.

Với lĩnh vực kinh doanh tàu bay không người lái, các phương tiện khác không có động cơ, tàu bay cánh quạt và trang thiết bị của các phương tiện bay này, theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, việc đưa ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện là không đảm bảo an toàn.

Thực tế thời gian qua, các thiết bị này đã gây ra những ảnh hưởng nhất định đối với hoạt động an toàn bay, nên ban soạn thảo cần có giải trình thuyết phục hơn để đại biểu Quốc hội có thể nhất trí bấm nút thông qua.

Cùng quan điểm này, Phó đoàn đại biểu TP.HCM Võ Hoàng Ngân cũng đề nghị cơ quan soạn thảo thận trọng đối với việc kiểm soát điều kiện kinh doanh với các lĩnh vực quan trọng. Các nhóm ngành liên quan mật thiết đến an ninh quốc phòng, sức khỏe cộng đồng, tài nguyên và lợi ích cộng đồng như nước sạch, kinh doanh khí, UAV, cảng biển, vận tải biển, khoáng sản cần đánh giá và rà soát kỹ.