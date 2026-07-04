Chó nghiệp vụ Việt Nam được Venezuela trao tặng Huân chương Công trạng

Thông tin từ đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela, ngày 3.7 theo giờ địa phương, cán bộ, huấn luyện viên của Trường trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng được quyền Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela Delcy Rodriguez gặp mặt động viên và trao thư cảm ơn.

Phía Venezuela trao tặng Huân chương Công trạng cho các chú chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn ẢNH: QUỐC HƯNG

Đặc biệt, chó nghiệp vụ Xukip cùng các chó nghiệp vụ khác đã được nước bạn trao tặng Huân chương Công trạng vì những thành tích xuất sắc trong tham gia tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela.

Chó nghiệp vụ là "ngọn hải đăng của hy vọng" giữa đống đổ nát

Trong thư cảm ơn, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez viết: "Xin gửi tới những những cán bộ, huấn luyện viên và chó nghiệp vụ đã dũng cảm, tận tâm tham gia các đơn vị tìm kiếm và cứu nạn, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất của chúng tôi.

Trong những giờ phút đen tối nhất sau trận động đất, khi sự đau thương bao trùm biết bao mái ấm, khả năng đánh hơi không biết mệt mỏi của chó nghiệp vụ đã trở thành ngọn hải đăng của hy vọng giữa đống đổ nát. Mỗi tiếng sủa, mỗi dấu hiệu được chó nghiệp vụ phát hiện, mỗi phút không ngừng tìm kiếm đều góp phần tạo nên sự khác biệt giữa tuyệt vọng và tạo ra sự đoàn tụ đối với vô số gia đình".

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định, lòng dũng cảm không có biên giới hay rào cản ngôn ngữ; lòng trung thành và bản năng của chó nghiệp vụ - “người bạn đồng hành đặc biệt” có thể vượt qua mọi trở ngại tưởng chừng không thể. Sự chuyên nghiệp, tính kỷ luật và tinh thần cống hiến của các huấn luyện viên và chó nghiệp vụ sẽ mãi được khắc ghi trong ký ức của những người đã nhận được sự giúp đỡ.

"Mong rằng sự ghi nhận này sẽ là minh chứng lâu dài cho chân lý rằng, trong những thời khắc khó khăn nhất, tình đoàn kết quốc tế và tình yêu đối với sự sống luôn vượt lên trên mọi biên giới", quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez viết.

Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela lần này có 10 cán bộ, chiến sĩ, mang theo 8 chó nghiệp vụ thuộc Trường trung cấp 24, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, có nhiệm vụ tìm kiếm, phát hiện vị trí nạn nhân và đánh hơi thi thể trong các công trình đổ sập.

Chó nghiệp vụ tìm kiếm vị trí nạn nhân trong đống đổ nát ẢNH: HOÀNG VŨ

Trong những ngày qua, đội chó nghiệp đã xác định được hàng chục vị trí có nạn nhân mắc kẹt tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira, Venezuela), góp công lớn giúp đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đưa 45 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.