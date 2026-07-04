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Thời sự

Thảm họa động đất ở Venezuela: Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 45 thi thể

Đình Huy - Trần Cường
Tính đến ngày 3.7, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela đã tìm thấy 45 thi thể nạn nhân trong đống đổ nát.

Thông tin từ đoàn cứu hộ, cứu nạn tại Venezuela, ngày 3.7 (theo giờ địa phương), đoàn tiếp tục được tổ chức thành các mũi khác nhau, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira, Venezuela, đưa ra được 15 thi thể nạn nhân.

Thảm họa động đất ở Venezuela: Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 45 thi thể- Ảnh 1.

Đoàn Việt Nam tìm nạn nhân trong đống đổ nát tại khu vực Playa Grande

ẢNH: N.L

Như vậy, cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 45 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát.

Cùng ngày, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ tổng tham mưu QĐND Việt Nam), chỉ huy đoàn quân đội đã đọc cho các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela nghe thư biểu dương của đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong khi đó, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an cho biết, trong ngày thứ 5 triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại Venezuela, đoàn công tác tiếp tục chia thành nhiều mũi để mở rộng phạm vi tìm các nạn nhân sau động đất.

Đại diện C07 cho hay, ngoài công tác tìm kiếm, đội y tế của đoàn cũng tổ chức phun khử khuẩn các khu vực đã được làm sạch nạn nhân và hỗ trợ các đội khác tẩy trùng để đảm bảo vệ sinh. Gần khu vực hiện trường tìm kiếm nạn nhân tại P.Playa Grande, nhiều người mất nhà cửa phải dựng lều tạm để ở ngay ven đường với điều kiện hết sức khó khăn.

Thảm họa động đất ở Venezuela: Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 45 thi thể- Ảnh 2.

Nhu yếu phẩm tặng cho người dân Venezuela

ẢNH: N.L

Tranh thủ giờ nghỉ, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã chia sẻ những món quà nhỏ, là nhu yếu phẩm thiết yếu cắt ra từ khẩu phần của thành viên trong đoàn. Hiện vật dù không nhiều giá trị nhưng là sự động viên tinh thần rất lớn với người dân Venezuela trong lúc khó khăn.

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