Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương đoàn Việt Nam cứu hộ động đất tại Venezuela

Thông tin từ đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela, ngày 2.7 (theo giờ địa phương), đoàn tiếp tục được tổ chức thành các mũi khác nhau, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira) của Venezuela.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ thông tin tới lực lượng cứu hộ của Việt Nam tại Venezuela ẢNH: HOÀNG VŨ

Các mũi cũng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ gia đình nạn nhân.

Cũng trong ngày 2.7, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), chỉ huy đoàn cứu hộ, cứu nạn, thông báo tới các thành viên trong đoàn rằng đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gửi lời hỏi thăm, động viên và biểu dương tinh thần nỗ lực của đoàn trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela những ngày qua.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị đoàn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần thể hiện sinh động phương châm, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, đóng góp nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong các hoạt động ứng phó thảm họa toàn cầu, cũng như khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.

Lực lượng quân đội và công an quyết tâm chạy đua với thời gian trong tìm kiếm nạn nhân ẢNH: HOÀNG VŨ

Chia sẻ với báo chí tại hiện trường thực hiện nhiệm vụ ngày 2.7, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhấn mạnh tới sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng quân đội và công an của Việt Nam trong tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại khu vực Playa Grande. Hai lực lượng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và xác định quyết tâm chạy đua với thời gian trong tìm kiếm nạn nhân.

Tính đến ngày 1.7 (theo giờ địa phương), đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela đã đưa tổng cộng 23 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại bang La Guaira (Venezuela).

Tại Venezuela, đoàn Việt Nam được Cơ quan điều phối của Venezuela bố trí nơi đóng quân (dựng nhà bạt ở và sinh hoạt) ven bờ biển, cách sân bay quốc tế Maquetia khoảng 4 km; giao khu vực thực hiện nhiệm vụ là P.Playa Grande, Q.Catia La Mar, bang La Guaira (cách nơi đóng quân khoảng 10 km về phía tây).

Hiện trường đoàn được giao tác nghiệp nằm trong vùng tâm thảm họa, gồm khu nhà cao tầng trên dốc, dễ xảy ra sạt, trượt, khả năng vẫn sẽ còn dư chấn, nguy cơ sập đổ thứ cấp rất cao; điều kiện thời tiết phức tạp (nắng nóng, oi bức, có mưa giông bất chợt); thời gian sinh hoạt lệch múi giờ sau 11 tiếng so với giờ Việt Nam; mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc hạn chế, thiếu máy móc hạng nặng, nhiều vị trí phải đào bới thủ công kết hợp thiết bị chuyên dụng.

Đoàn đã khắc phục mọi khó khăn, sắp xếp nơi ăn ở, vận chuyển và kiểm tra trang thiết bị, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, chó nghiệp vụ. Các thành viên đoàn Việt Nam đều bảo đảm sức khỏe, tinh thần, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.