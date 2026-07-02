Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa 23 nạn nhân khỏi đống đổ nát tại Venezuela

Thông tin từ đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela, tính đến 21 giờ ngày 1.7 (theo giờ địa phương), đoàn đã tìm, xác định chính xác được 16 điểm có nạn nhân bị mắc kẹt do sập đổ công trình tại khu vực P.Playa Grande, thuộc bang La Guaira (Venezuela).

Đoàn cứu hộ Việt Nam đánh dấu vị trí xác định có nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát ẢNH: HOÀNG VŨ

Các lực lượng đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tại 9 điểm trong thời tiết nắng nóng, ô nhiễm không khí nghiêm trọng, thành công đưa ra ngoài 12 thi thể nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên con số 23. Cạnh đó, đoàn cũng đã bàn giao cho địa phương, lực lượng tại chỗ 7 điểm có nạn nhân còn lại.

Cũng trong ngày 1.7, đội ngũ y tế cơ động của đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã khám, cấp thuốc cho 32 lượt người bảo đảm hiệu quả, nhận được nhiều tình cảm và sự tín nhiệm của người dân.

Trong ngày mai, đoàn tiếp tục cử lực lượng chia ra thành nhiều mũi, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các khu vực nghi có nạn nhân mắc kẹt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng của các nước và người dân địa phương, quyết tâm chạy đua với thời gian để tìm kiếm, đưa được nhiều hơn nữa các nạn nhân của trận động đất về với thân nhân.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài ẢNH: HOÀNG VŨ

Theo số liệu thông báo từ Venezuela, số người chết do động đất kép đã tăng lên gần 2.300, trong khi hơn 11.000 người bị thương. Lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, tuy nhiên, số người được giải cứu còn sống giảm mạnh theo từng ngày. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, vẫn có thể còn tới 50.000 người mất tích.

Hiện đã có 30 quốc gia cử lực lượng hỗ trợ Venezuela với khoảng 3.600 nhân viên cứu hộ, hơn 1.000 tấn hàng cứu trợ, nhiều bệnh viện dã chiến và chó nghiệp vụ. Các lực lượng quốc tế hiện tập trung các công việc: tìm kiếm người còn mắc kẹt trong nhà cao tầng sập; thiết lập bệnh viện dã chiến; khôi phục điện, nước và thông tin liên lạc; đánh giá an toàn công trình; phân phát lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm khác.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm họa động đất kép, bắt đầu từ 18 giờ ngày 1.7 (giờ địa phương).