Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 13 nạn nhân động đất ở Venezuela

Theo thông tin từ đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại Venezuela, khoảng 6 giờ 30 ngày 1.7 (theo giờ địa phương), toàn đoàn tiếp tục xuất phát đến hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại bang La Guaira - địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela.

Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát ẢNH: HOÀNG VŨ

Trong đêm 30.6 (theo giờ địa phương), lực lượng công binh của đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đã nỗ lực tiếp cận các điểm sập đổ, đưa thêm thi thể của 2 nạn nhân ra khỏi khu vực mắc kẹt, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 13.

Theo kế hoạch trong ngày 1.7, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tiếp tục chia thành 5 tổ công tác, triển khai nhiệm vụ tại 2 khu vực có tổng diện tích khoảng 2,2 km², thuộc P.Playa Grande, Q.Catia la Mar, bang La Guaira.

Việc mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm đẩy nhanh tiến độ rà soát, không bỏ sót các vị trí nghi có nạn nhân còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trước đó, trong 2 ngày 29 - 30.6, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam cũng tiến hành bàn giao hàng viện trợ cho bạn, bao gồm 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 chiếc lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế. Đồng thời mở thêm một trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực.

Trước đó, trưa 29.6 (giờ địa phương), máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines chở đoàn Việt Nam gồm 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội và công an tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simon Bolivar ở TP.Maiquetia, bang La Guaira.

Chia sẻ tại lễ đón đoàn, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto bày tỏ, không có từ ngữ nào thể hiện hết được tình cảm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Chính phủ và nhân dân Venezuela trong thời khắc khó khăn hiện nay.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Venezuela, Bộ trưởng Yvan Gil Pinto gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã cử đoàn sang tham gia khắc phục hậu quả động đất.