Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tìm thấy 11 nạn nhân động đất ở Venezuela

Theo thông tin từ đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela, tính đến ngày 30.6 (theo giờ địa phương), đoàn đã tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực P.Playa Grande, thuộc bang La Guaira của Venezuela.

Sau 12 tiếng liên tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, đoàn đã xác định được 11 vị trí, đưa ra ngoài 11 thi thể nạn nhân, bàn giao cho cơ quan chức năng nước bạn.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ làm nhiệm vụ tại tòa chung cư 9 tầng bị sập đổ gần như hoàn toàn ẢNH: N.L

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an cho biết, đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đang tổ chức tìm kiếm, cứu nạn tại P.Playa Grande (Q.Catia la Mar, bang La Guaira, Venezuela).

Theo đại diện C07, công tác tìm kiếm được triển khai ngay sau khi hoàn tất khảo sát và ổn định doanh trại trong ngày đầu đến Venezuela. Khu vực đoàn công tác làm nhiệm vụ là một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất tại P.Playa Grande.

Chó nghiệp vụ được sử dụng để xác định vị trí các nạn nhân ẢNH: N.L

Đại diện C07 cho hay, hiện trường tìm kiếm của đoàn là một khu vực rộng lớn với nhiều tòa nhà cao tầng bị sụp đổ. Đoàn chia thành nhiều tổ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các địa điểm khác nhau. Trong đó, Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an chia các nhóm thực hiện tìm kiếm cứu nạn tại một tòa chung cư cao 9 tầng đã bị sụp đổ gần như hoàn toàn.

Qua nắm bắt, đoàn công tác xác định dưới đống đổ nát còn khoảng 15 người đang mắc kẹt.

Các chiến sĩ tranh thủ ăn, nghỉ để lấy sức làm nhiệm vụ ẢNH: N.L

Tại hiện trường, chó nghiệp vụ được huy động để tìm kiếm, khoanh vùng vị trí các nạn nhân. Các bước triển khai tiếp theo cũng được cán bộ, chiến sĩ tính toán kỹ lưỡng để triển khai an toàn, hiệu quả.

Tuy nhiên, đại diện C07 cho hay, tại thực địa tòa chung cư này sập đổ rất phức tạp, nguy cơ sập đổ thứ cấp rất cao. Chính vì vậy, việc tiếp cận vị trí các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Đoàn công tác đã tìm thấy và đưa ra ngoài thi thể một nạn nhân ẢNH: N.L

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hải Phòng, cho biết, trước khi làm nhiệm vụ, trưởng đoàn đã quán triệt chia thành các tổ với quyết tâm tìm kiếm được nhiều nạn nhân nhất, nhanh nhất và tuyệt đối đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện.

Quân đội sử chó nghiệp vụ phát hiện vị trí các nạn nhân ẢNH: HOÀNG VŨ

Thông tin từ đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela cũng cho biết, đoàn đã mở thêm một trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam bàn giao các thi thể nạn nhân cho cơ quan chức năng Venezuela

ẢNH: HOÀNG VŨ

Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, đoàn đã tiến hành bàn giao hàng viện trợ cho bạn, bao gồm 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 chiếc lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế.