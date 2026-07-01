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Thời sự

Đoàn cứu hộ Việt Nam dầm mưa, tìm người sống sót tại Venezuela

Đình Huy
Đình Huy
Nhận được thông tin có dấu hiệu sự sống, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã triển khai ngay lực lượng cùng trang thiết bị tới hiện trường, phối hợp với đội cứu hộ, cứu nạn của Mexico tiến hành tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện trời mưa to.

Ngày 30.6 (giờ địa phương), đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tiến hành công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại bang La Guaira - địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela.

Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela - Ảnh 1.

Các thành viên đoàn Việt Nam cơ động từ nơi đóng quân ra khu vực thực hiện nhiệm vụ dưới sự hỗ trợ của phía Venezuela

ẢNH: HOÀNG VŨ

Tại hiện trường, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam cùng trang thiết bị đã chia thành các hướng thực hiện nhiệm vụ theo sự hiệp đồng trước đó với phía Venezuela.

Dưới tiết trời oi bức, nắng nóng, đoàn cứu hộ cứu nạn tích cực tiến hành tìm kiếm tại các địa điểm xung quanh nơi thực hiện nhiệm vụ khi nhận được đề nghị hỗ trợ cụ thể từ gia đình người bị nạn.

Đặc biệt, rạng sáng 30.6 (giờ địa phương), đội cứu hộ, cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cho phía Venezuela rằng có thể đã phát hiện dấu hiệu sự sống tại hiện trường động đất. Vì hết nhiên liệu nên đội Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị phía Venezuela thông báo tới các đội cứu hộ, cứu nạn quốc tế khác hỗ trợ.

Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela - Ảnh 2.
Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela - Ảnh 3.
Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela - Ảnh 4.
Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela - Ảnh 5.
Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela - Ảnh 6.

Đoàn Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân khi nhận được đề nghị hỗ trợ cụ thể từ gia đình người bị nạn

ẢNH: HOÀNG VŨ

Nhận được thông tin, đoàn Việt Nam đã triển khai ngay lực lượng cùng trang thiết bị, do thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn, dẫn đầu tới hiện trường, phối hợp với đội cứu hộ cứu nạn Mexico tiến hành tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện trời mưa to.

Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela - Ảnh 7.
Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela - Ảnh 8.

Đội cứu hộ, cứu nạn Việt Nam phối hợp với đội cứu hộ, cứu nạn Mexico tìm kiếm nạn nhân trận động đất trong điều kiện trời mưa to rạng sáng 30.6

ẢNH: HOÀNG VŨ

Trước đó, sau hơn 22 giờ bay, tính cả thời gian máy bay chờ tiếp nhiên liệu, trưa 29.6 (giờ địa phương), máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines chở đoàn Việt Nam gồm lực lượng quân đội và công an tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simon Bolivar ở TP.Maiquetia, bang La Guaira.

Chia sẻ tại lễ đón đoàn, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto bày tỏ, không có từ ngữ nào có thể thể hiện hết được tình cảm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Chính phủ và nhân dân Venezuela trong thời khắc khó khăn hiện nay.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Venezuela, Bộ trưởng Yvan Gil Pinto gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã cử đoàn sang tham gia khắc phục hậu quả động đất.

Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124 thành viên. Trong đó, lực lượng quân đội cử 82 cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an cử 42 cán bộ chiến sĩ.

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Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Động đất Việt Nam Cứu hộ quân đội công an

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