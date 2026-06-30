Đoàn cứu nạn Việt Nam đã có mặt tại Venezuela

Sáng 30.6, Bộ Công an cho biết, sau hành trình bay hơn 22 tiếng, các thành viên trong đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simon Bolivar ở TP.Maiquetia (Venezuela) để chính thức triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại nước bạn.

Sau 22 giờ bay, đoàn công tác đã đến Venezuela ẢNH: Q.L

Theo kế hoạch, ngay khi đến thủ đô Caracas, đoàn sẽ di chuyển khoảng 40 km đến hiện trường, sau đó sẽ triển khai lực lượng, phương tiện bắt tay ngay vào nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.



Bộ Công an cho hay, sân bay quốc tế Simon Bolivar là cửa ngõ hàng không chính phục vụ thủ đô Caracas và cũng là một trong 12 sân bay quan trọng nhất của Venezuela. Hai trận động đất xảy ra chiều 25.6 đã khiến nhiều công trình đổ sập, gây hoảng loạn tại sân bay này và làm dấy lên cảnh báo sóng thần ở một số khu vực ven biển.

Đại tá Phạm Hùng Dương, Cục phó C07, Trưởng đoàn công tác của Bộ Công an ẢNH: Q.L

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an, cho biết trong thời gian tại Venezuela, đoàn công tác sẽ phối hợp với lực lượng cứu hộ nước sở tại và các đoàn cứu hộ quốc tế tham gia tìm kiếm người mất tích, khám chữa bệnh, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của phía Venezuela, phù hợp với chuyên môn và khả năng của đoàn.

Đoàn công tác của Việt Nam đang khảo sát hiện trường ẢNH: Q.L

Đại tá Dương khẳng định đây không chỉ là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ mà còn là sự sẻ chia của Việt Nam đối với những mất mát mà nhân dân Venezuela đang phải đối mặt.

"Chúng tôi mong muốn giúp nhân dân Venezuela giảm thiểu được những thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ một cách hiệu quả nhất", đại tá Dương cho hay.

Tính đến ngày 28.6 đã có hơn 1.400 người thiệt mạng, hơn 50.000 người mất tích và hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy ẢNH: Q.L

Trung úy Đỗ Quang Nam, thành viên đoàn công tác của Bộ Công an, cho biết anh cùng đồng đội đã chuẩn bị những trang thiết bị có thể tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong công trình sập đổ. Ngoài ra, đoàn còn chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để có thể hỗ trợ nạn nhân và những người bị nạn ở nơi xảy ra sự cố, thiên tai.

Theo cập nhật mới nhất, hiện tại đoàn công tác đang thực hiện khảo sát tại khu vực P.Playa Grande (Q.Catia la Mar, bang La Guaira), nơi dự kiến sẽ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn.