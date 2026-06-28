Bộ Công an cử lực lượng giúp Venezuela khắc phục hậu quả động đất

Chiều 28.6, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân, lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela.

Theo Bộ Công an, trận động đất xảy ra ngày 24.6 vừa qua đã để lại hậu quả đặc biệt nặng nề tại Venezuela. Tính đến ngày 28.6 đã có hơn 1.400 người thiệt mạng, hơn 50.000 người mất tích và hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy.

Cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác ẢNH: MINH NGÂN

Trước những mất mát này, Bộ Công an đã cử 41 cán bộ, chiến sĩ và khoảng 20 tấn hàng hóa các loại (nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh…) sang Venezuela hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ cũng như khắc phục hậu quả thiên tai.

Gửi lời chia buồn tới Chính phủ, nhân dân Venezuela và gia đình các nạn nhân, thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định việc Việt Nam kịp thời cử lực lượng tới vùng thiên tai không chỉ nhằm hỗ trợ người dân đang gặp hoạn nạn mà còn thể hiện tình đoàn kết quốc tế, trách nhiệm nhân đạo và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Venezuela.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến gửi lời chia buồn với đất nước Venezuela và động viên tinh thần đoàn công tác ẢNH: MINH NGÂN

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho hay, đoàn công tác gồm những cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm trong tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường công trình sập đổ, y tế khẩn cấp, thông tin liên lạc, hậu cần kỹ thuật và chỉ huy cứu hộ.

Cùng với đó, các phương tiện chuyên dụng, thiết bị dò tìm, vật tư y tế và các điều kiện hậu cần cần thiết đều được chuẩn bị hoàn tất để đoàn công tác có thể bắt tay vào nhiệm vụ ngay khi tới hiện trường.

Bà Estela del Valle Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, gửi lời cảm ơn Bộ Công an cùng đoàn công tác ẢNH: MINH NGÂN

Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị các thành viên trong đoàn công tác giữ vững bản lĩnh, đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật và chủ động phối hợp với lực lượng sở tại.

"Mỗi người trong đoàn mang theo một nhiệm vụ cụ thể nhưng phía sau nhiệm vụ ấy còn là hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhân ái, trách nhiệm, luôn sẵn sàng có mặt khi bạn bè quốc tế cần sự sẻ chia", thượng tướng Lê Văn Tuyến nói.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến động viên các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác trước khi lên đường làm nhiệm vụ ẢNH: MINH NGÂN

Bà Estela del Valle Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, xúc động cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam đã kịp thời cử lực lượng sang hỗ trợ Venezuela.

Sự hiện diện của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam trong thời điểm đất nước bà đang chịu những mất mát to lớn có ý nghĩa vượt ra ngoài sự hỗ trợ về nhân lực và phương tiện. Đó còn là biểu tượng của tình hữu nghị, sự đồng cảm và mối gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Dự kiến đoàn công tác sẽ mang khoảng 20 tấn hàng hóa ẢNH: MINH NGÂN

Bà Estela del Valle Quijada Suarez tin tưởng đoàn công tác Việt Nam sẽ góp phần giúp người dân vùng động đất vượt qua những ngày khó khăn nhất. Bà chúc các cán bộ, chiến sĩ lên đường mạnh khỏe, bình an và trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.