Chạy đua cứu nạn nhân động đất Venezuela khi số người chết vượt 1.400

Một cụ bà đã được cứu sống vào hôm 27.6, sau khi kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập suốt gần 72 giờ sau trận động đất chết người ở Venezuela. Bà được đưa ra xe cứu thương đang chờ sẵn trong tiếng vỗ tay của những người xung quanh.

Những cảnh tượng như vậy đang diễn ra khắp La Guaira, bang ven biển của Venezuela và là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận động đất kép xảy ra ngày 24.6.

Các gia đình, tình nguyện viên và các đội cứu hộ quốc tế đang chạy đua để tìm kiếm thêm những người mất tích.

Các quan chức cho biết hơn 1.600 nhân viên cứu hộ nước ngoài đã đến và các đội cứu hộ bổ sung đang trên đường đến.

Tuy nhiên, công tác ứng phó nhìn chung không đồng đều do thiếu nhiều máy móc hạng nặng, và nhiều người dân phải tự đào bới bằng tay trong các tòa nhà đổ nát để tìm kiếm người thân mất tích.

Một chiếc xe bị hư hại nằm giữa đống đổ nát khi các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn sau trận động đất xảy ra ở La Guaira (Venezuela), ngày 27.6.2026 ẢNH: REUTERS

Quy mô của thảm họa vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Nghị sĩ hàng đầu của Venezuela, Jorge Rodriguez, cho biết số người chết đã lên tới hơn 1.400 người. Các quan chức cảnh báo rằng con số này dự kiến sẽ còn tăng lên và ông Rodriguez cho biết hàng chục người vẫn còn mất tích.

Tuy nhiên, một trang web do phe đối lập Venezuela điều hành tuyên bố rằng hơn 55.000 người được liệt kê là mất tích.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ đã cảnh báo rằng hơn 10.000 người có thể đã thiệt mạng do các trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ richter.

Dự báo này cho thấy đây trở thành một trong những trận động đất gây chết người nhiều nhất ở Mỹ Latinh trong thế kỷ qua.

Giáo hoàng Leo XIV, phát biểu tại Rome hôm 27.6, đã cầu nguyện cho các nạn nhân và nói rằng ông hy vọng tình đoàn kết toàn cầu với Venezuela sẽ bền vững.

Mỹ đã cam kết viện trợ 150 triệu USD, và một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết một gói viện trợ khác trị giá hàng trăm triệu USD dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới.